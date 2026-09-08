Projeto para restauro da Casa de Cultura de Lajeado é apresentado

A prefeitura de Lajeado recebeu, na semana passada, a apresentação da primeira etapa do projeto de restauro da Casa de Cultura. A apresentação do levantamento cadastral e do mapeamento de danos do prédio ocorreu no auditório do local.
A meta 1 representa o primeiro resultado técnico do trabalho e reúne informações detalhadas sobre as características, condições atuais e estado de conservação da edificação. Os dados levantados servirão de base para a elaboração das próximas etapas do projeto de restauração. O projeto é desenvolvido a partir do convênio firmado entre o município de Lajeado e o governo do Estado para a preservação e recuperação da Casa de Cultura. O investimento total é de R$ 406.740,00, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).
Nesta primeira etapa, foi realizado o levantamento cadastral por meio da tecnologia Laser Scanning 3D, que possibilitou a criação de um modelo digital preciso da edificação. A tecnologia fornece informações detalhadas sobre as características e condições atuais do prédio, auxiliando na identificação e no acompanhamento de patologias, deformações e outros aspectos relevantes para o planejamento da restauração.
Também foi apresentado o mapeamento de danos, que identifica e registra as condições de conservação dos diferentes ambientes e elementos da edificação. O diagnóstico permite compreender de forma mais precisa as necessidades do imóvel e orientar tecnicamente as intervenções que deverão ser previstas no projeto de restauro.
Com a conclusão da meta 1, o trabalho avança agora para a elaboração do Projeto de Intervenção de Restauro. Na sequência, estão previstos os Projetos Complementares de Instalações e, posteriormente, os Projetos Museológico e Expográfico, que contemplam também o Museu Histórico Municipal Bruno Born.
A elaboração dos projetos é uma etapa fundamental para que o município tenha um diagnóstico completo do prédio, além das definições e especificações técnicas necessárias para orientar a futura obra de restauração. Após a conclusão de todas as etapas, a Administração Municipal buscará alternativas e recursos para viabilizar a execução das obras.