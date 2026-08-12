Ministério Público do RS pede pela paralisação de obra em Torres

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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:47
Readequação do projeto e compensações também serão solicitadas na JustiçaMPRS/DIVULGAÇÃO/CIDADES