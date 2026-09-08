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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 00:30

Compras físicas são preferência dos consumidores em Caxias do Sul

Vestuário lidera na procura por itens com 23,2%

Vestuário lidera na procura por itens com 23,2%

/CDL Caxias/Divulgação/Caxias
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Segundo pesquisa realizada pela CDL Caxias, por meio do Núcleo de Informações de Mercado, compras físicas ainda são a principal forma de consumo dos moradores de Caxias do Sul. De acordo com a pesquisa, 51,6% dos entrevistados fazem suas aquisições em estabelecimentos comerciais, deles 24,5% principalmente em lojas físicas e 27,1% exclusivamente no varejo presencial. Já os que escolhem o e-commerce somam 48% dos entrevistados.

O levantamento também revela diferenças entre os públicos. Nas lojas físicas, 73,6% dos consumidores são mulheres, com concentração nas faixas de 50 a 59 anos (29,3%) e 40 a 49 anos (28,5%). Já no ambiente digital, a distribuição é mais proporcional, sendo 54,2% mulheres e 45,8% homens, com predominância das faixas de 16 a 29 anos (39,9%) e 30 a 39 anos (26,6%).

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Segundo a pesquisa, a credibilidade também tem papel decisivo: ser cliente ou já confiar no estabelecimento (36,9%) é o fator de maior peso para a escolha dos entrevistados pela CDL Caxias. A qualidade dos produtos é, ainda, o aspecto que leva 28,6% a aceitarem pagar mais no comércio físico.

No comércio online, a comodidade de não precisar sair de casa é a razão mais citada para 40,3% dos participantes da pesquisa. O vestuário lidera as vendas no digital, com 21,2%, seguido de eletrônicos e eletrodomésticos, perfumaria e cosméticos, esporte e lazer e calçados. 
Segundo pesquisa realizada pela CDL Caxias, por meio do Núcleo de Informações de Mercado, compras físicas ainda são a principal forma de consumo dos moradores de Caxias do Sul. De acordo com a pesquisa, 51,6% dos entrevistados fazem suas aquisições em estabelecimentos comerciais, deles 24,5% principalmente em lojas físicas e 27,1% exclusivamente no varejo presencial. Já os que escolhem o e-commerce somam 48% dos entrevistados.

O levantamento também revela diferenças entre os públicos. Nas lojas físicas, 73,6% dos consumidores são mulheres, com concentração nas faixas de 50 a 59 anos (29,3%) e 40 a 49 anos (28,5%). Já no ambiente digital, a distribuição é mais proporcional, sendo 54,2% mulheres e 45,8% homens, com predominância das faixas de 16 a 29 anos (39,9%) e 30 a 39 anos (26,6%).

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Segundo a pesquisa, a credibilidade também tem papel decisivo: ser cliente ou já confiar no estabelecimento (36,9%) é o fator de maior peso para a escolha dos entrevistados pela CDL Caxias. A qualidade dos produtos é, ainda, o aspecto que leva 28,6% a aceitarem pagar mais no comércio físico.

No comércio online, a comodidade de não precisar sair de casa é a razão mais citada para 40,3% dos participantes da pesquisa. O vestuário lidera as vendas no digital, com 21,2%, seguido de eletrônicos e eletrodomésticos, perfumaria e cosméticos, esporte e lazer e calçados. 
O estudo revela ainda que quase 37% dos participantes pesquisam na internet antes de comprar em uma loja física, enquanto 45% fazem essa consulta algumas vezes. No ambiente digital, os sites de comparação de preços também ganharam espaço, passando de 7,7% para 19,5%, como forma de chegar nos produtos ou lojas online.

A pesquisa Perfil dos Consumidores de Lojas Físicas e Online foi realizada pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias com 773 entrevistados de Caxias do Sul, entre os dias 15 e 21 de agosto de 2026. O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. 

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