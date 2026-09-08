Compras físicas são preferência dos consumidores em Caxias do Sul

O levantamento também revela diferenças entre os públicos. Nas lojas físicas, 73,6% dos consumidores são mulheres, com concentração nas faixas de 50 a 59 anos (29,3%) e 40 a 49 anos (28,5%). Já no ambiente digital, a distribuição é mais proporcional, sendo 54,2% mulheres e 45,8% homens, com predominância das faixas de 16 a 29 anos (39,9%) e 30 a 39 anos (26,6%).
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Segundo a pesquisa, a credibilidade também tem papel decisivo: ser cliente ou já confiar no estabelecimento (36,9%) é o fator de maior peso para a escolha dos entrevistados pela CDL Caxias. A qualidade dos produtos é, ainda, o aspecto que leva 28,6% a aceitarem pagar mais no comércio físico.
No comércio online, a comodidade de não precisar sair de casa é a razão mais citada para 40,3% dos participantes da pesquisa. O vestuário lidera as vendas no digital, com 21,2%, seguido de eletrônicos e eletrodomésticos, perfumaria e cosméticos, esporte e lazer e calçados.
A pesquisa Perfil dos Consumidores de Lojas Físicas e Online foi realizada pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias com 773 entrevistados de Caxias do Sul, entre os dias 15 e 21 de agosto de 2026. O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.