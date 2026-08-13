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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:51

Vendas do comércio do RS em junho mostram efeitos extremos da Copa

Venda de colecionáveis do Mundial de futebol puxou venda em livrarias em junho ante 2025

Venda de colecionáveis do Mundial de futebol puxou venda em livrarias em junho ante 2025

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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A Copa do Mundo respingou nas vendas do varejo gaúcho em junho com efeitos opostos nos números. Foi positivo para segmentos que venderam colecionáveis (como livrarias), mas negativo para o vestuário, já mostrado em balanços de gigantes do setor. O comércio regional teve queda no volume frente a maio, mas avançou ante o mesmo mês de 2025, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (13) pelo IBGE.

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