Rota turística é lançada na Expointer e visitas começam em setembro

Lançada oficialmente na Expointer, a nova rota turística BR-290 - Azeites e Vinhos é pioneira no Rio Grande do Sul. Considerada a primeira rota turística que envolve a olivicultura, viticultura e gastronomia do Estado, o projeto surgiu da união de quatro empreendimentos localizados na rodovia: Azeites Terruà, Puro Azeites, Restaurante Papagaio e Pousada Vila do Segredo.

O roteiro sai de Porto Alegre e passa por fábricas de produção de azeite, olivais, paisagens naturais e restaurantes entre Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul. Em cerimônia especial no estande da rota na Expointer, os quatro diretores dos empreendimentos explicaram a importância da produção do azeite para a metade sul do RS e detalhes sobre a rota, como parceria com agências de turismo, valores e passeios inclusos.

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A ideia com a nova rota é desenvolver o turismo na região, que possui a maior produção de azeite no Brasil, contam os empreendedores. Para isso, foi criado um roteiro unindo os quatro estabelecimentos, com saída em Porto Alegre. A primeira parada acontece no olival dos Azeites Terruà, em Cachoeira do Sul, com visitação guiada e café da manhã. Em seguida, a programação inclui visita e degustação na fábrica da Puro, marca de azeite de oliva liderada pela terceira geração de herdeiros da Todeschini, de Bento Gonçalves. Ainda, há parada para almoço no restaurante Papagaio na BR-290 e visita a Pousada Vila do Segredo, em Caçapava do Sul, onde acontece mais uma rodada de degustação de azeites e vinhos, além de um piquenique, que finaliza o roteiro.

Para realizar as visitas e passeios é necessário adquirir ingresso em agências de turismo, que serão divulgadas nas redes sociais da rota a partir de setembro. Segundo os responsáveis pela rota, as excursões e passeios individuais devem iniciar na segunda quinzena de setembro, com ingressos de R$200,00 por pessoa. Segundo Renato Fernandes, diretor da pousada e dos azeites Vila do Segredo, o objetivo é manter o preço o mais acessível possível, mesmo sendo necessário que parte do valor seja subsidiado pelos empreendimentos. Incluído no ingresso estão os passeios, degustações, café da manhã e piquenique, por outro lado, transporte e alimentação no restaurante devem ser pagos à parte.

Alguns passeios são exclusivos da rota, como a visita à fábrica da Puro. Segundo Saulo Freitas, diretor da marca, a fábrica incluída no roteiro produz azeite desde 2024 e é considerada uma das mais tecnológicas da América Latina. “Na visita os turistas vão encontrar tecnologia e entender o frescor do azeite que produzimos. Com a degustação e outros projetos audiovisuais, queremos mostrar todo o processamento da fábrica e a diferença do azeite brasileiro para o importado”, conta.

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Explicar os processos que envolvem a produção do azeite de oliva é um dos principais objetivos da rota turística. Na primeira parada do roteiro, em Cachoeira do Sul, no olival da Terruà, o turista poderá ver a produção das azeitonas, todo o processo anterior à fábrica. A marca já está no mercado desde 2021, entretanto, o olival já faz parte da propriedade familiar de Neviton Lopes, dono da Terruà, há oito anos. “A produção do azeite começou com um sonho de investir na propriedade. Agora com a rota 290 realizamos outro sonho nosso, de levar o turista para a metade sul do RS e mostrar todo o processo de produção do azeite de oliva, desde o início do pomar até a indústria”, afirma.

Ainda, Renato Fernandes explica que a ideia da rota veio dos quatro empreendedores, como uma maneira de enfatizar a qualidade dos azeites produzidos no RS, descritos por ele como o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. Com a rota, as três marcas buscam mostrar a evolução de seus produtos e demonstrar que a qualidade ultrapassa a dos azeites importados. “Com certeza o cliente que conhece o Olival e a indústria, deve se fidelizar e passar a entender a importância de consumir o verdadeiro extra virgem. A ideia é que o consumidor entenda que nós produtores do estado fizemos um azeite diferente do importado”, afirma.