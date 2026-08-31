Vale da Felicidade é oficializado como nova rota turística no Senado

Oficializado pela lei 15.482, de agosto deste ano, o Vale da Felicidade une 20 municípios do RS em uma nova rota turística. A iniciativa partiu da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí (AMVARC) a fim de trazer mais recursos e visibilidade para um roteiro turístico já existente na região, mas sem oficialização. Com a aprovação final no Senado Federal, a associação vem se reunindo para estruturar os pontos turísticos, direcionar os investimentos e divulgar a criação oficial do Vale da Felicidade.

De acordo com o prefeito de Tupandi, integrante da rota, e presidente da AMVARC, Paulinho Ludwig, o roteiro entre as cidades se formou naturalmente por terem atrativos turísticos que se complementam.“Essa rota, na verdade, já existe há alguns anos e, por enquanto, está sendo custeada pelos municípios. Na região temos patrimônio histórico, uma gastronomia forte, turismo rural, com vinícolas, festas típicas e paisagens naturais que já unem nossas cidades. Então, todos os municípios hoje já têm alguma estrutura, eu diria limitada, com suas rotas turísticas municipais”.

O projeto, mesmo ainda em planejamento, pretende incentivar o turismo nas cidades que conectam a região metropolitana de Porto Alegre à Serra Gaúcha. Ao todo são 20 municípios que integram o Vale da Felicidade: Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Portão, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Vendelino, Tupandi e Vale da Felicidade.

Com a aprovação da lei, os municípios integrantes devem desenvolver projetos a fim de receber verbas oficiais para revitalizações de pontos turísticos, construções de placas informativas e a estruturação de uma rota turística dentro de cada cidade do Vale da Felicidade. Segundo Ludwig, a associação também deve contratar uma empresa de marketing tanto para divulgação do roteiro quanto para sua formação. A ideia é divulgar por meio das redes sociais a nova rota turística, com empreendimentos e pontos de cada município.

Ao mesmo tempo, a empresa, que ainda está em processo de contratação, deve ajudar a estruturar a rota para que ela siga um roteiro contínuo, isto é, que siga sempre para a cidade mais próxima. “Queremos formalizar um roteiro que seja por ordem dos municípios. Queremos que os pontos incluídos na rota sigam uma sequência, porque não podemos incluir uma atração turística de Tupandi e depois outra só em Montenegro, assim o turista sabe que logo na cidade vizinha tem outros pontos turísticos”, explica o presidente da AMVARC. Ainda, o prefeito conta que para o roteiro turístico de Tupandi devem ser incluídos cerca de 10 empreendimentos locais, entre eles agroflorestas, hospedagens, restaurantes e bares, além de sítios.