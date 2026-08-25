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CapaGeralTurismo

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:15

G30 Porto Alegre realiza primeira reunião para debater turismo na capital

Organização busca estabelecer capital gaúcha como polo turístico

Organização busca estabelecer capital gaúcha como polo turístico

Ana Gonzalez/Especial/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O G30 Porto Alegre, organização que visa articular poder público, entidades e setor privado para fomentar o turismo na capital gaúcha, realizou sua primeira reunião na tarde desta terça-feira (25), no Tecnopuc, em Porto Alegre. O evento recebeu representantes de empresas e agentes públicos para debater as primeiras propostas e avanços do projeto, lançado em abril.

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