Cambará do Sul recebe competição off-road com trajeto de 700km

A sexta edição do Aparados Off-Road acontece a partir do dia 23 de setembro, em Cambará do Sul, na região conhecida como Campos de Cima da Serra. Além de fazer parte do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade 4x4, o evento também possui modalidades não competitivas como trilhas e passeios de aventura. São diversos trajetos, alguns com cerca de 700 quilômetros, que incluem terrenos íngremes, lamacentos, passagens por rios e paisagens naturais memoráveis.

O evento é organizado pelo caxiense Alexandre Rech, um competidor de rallies de regularidade e trilhas. De acordo com ele, a ideia do Aparados é reunir em um mesmo evento diversas opções de atividades, com percursos e dificuldades diferentes. Hoje, o evento conta com sete modalidades, entre elas trilha 4x4, passeio de aventura, desafio bike e rallies de regularidade para carros 4x4, veículos utv e motos.

Veículos utvs podem participar de trilhas, passeios e rallies de regularidade Aparados Off-Road/Divulgação/Cidades

Ao todo, são três dias de evento, de 23 a 26 de setembro, e o roteiro inclui, além de Cambará do Sul, cidades como Bom Jesus, Jaquirana, São José dos Ausentes. Dentro do roteiro, diferentes trajetos são organizados de acordo com a modalidade, isto é, trilha, passeio ou rally de regularidade, assim como pelo tipo de veículo e a categoria do piloto - master, graduado, turismo ou open.

Por outro lado, o evento não é aberto para qualquer veículo 4x4. Segundo Rech, cada modalidade é aberta para um número de categorias, dependendo de sua dificuldade e se a prova faz parte do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade 4x4. No site oficial, aparadosoffroad.com.br, é possível conferir as recomendações da organização, as especificações de cada modalidade e realizar a inscrição.

Ainda, o organizador explica que a cada edição novas rotas são formadas. De acordo com ele, com as mudanças anuais o roteiro inclui novas paisagens, alterna entre cidades da Serra Gaúcha e consegue incluir propriedades privadas da região. “Todo ano vamos incrementando o roteiro. Às vezes, invertemos as cidades e mesclamos entre São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesus, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. São cidades com um imenso potencial turístico, por isso tentamos pincelar os pontos turísticos da região.”, adiciona.

Alguns dos lugares que se destacam são o Passo do S, uma travessia por água em Jaquirana, o Cânion Itaimbezinho, em Cambará do Sul e a Cachoeira das Sete Mulheres, em São José dos Ausentes, além do reflorestamento Unidos, onde tradicionalmente ocorre a última etapa da prova de Rally.

Cânion Itaimbezinho faz parte do roteiro na edição deste ano Aparados Off-Road/Divulgação/Cidades

Entretanto, a organização se certifica de que o roteiro passe por estradas já consolidadas, incluindo propriedades privadas, como a fazenda Unidos, Passo Raso, Chimarrão e Serraria. Segundo ele, a equipe procura por terrenos ideais para o 4x4, tanto para a prova de rally, que exige uma trafegabilidade maior, quanto para a trilha e passeios, que podem passar por mudanças de direção mais bruscas. “Nas provas de Rally de Regularidade, o que eu procuro são estradas que tenham uma boa trafegabilidade. Onde o piloto pode acelerar sem ter problema, porque diferente das outras modalidades, o Rally é autoguiado e o competidor precisa seguir um caminho muito específico. Ou seja, se alguém ficar atolado, por exemplo, vai estragar a prova dele e de quem vem atrás, porque tranca o caminho e os outros não vão poder passar. Por isso, como organizador eu procuro um bom caminho para a prova ter fluidez.”, explica.