Colégio privado de Capão da Canoa fará investimento de R$ 20 milhões

O Colégio Pastor Dohms, de Capão da Canoa, vai investir cerca de R$ 20 milhões na ampliação de sua sede no município, com previsão de conclusão em 2028. A obra vai elevar a capacidade de atendimento da unidade para até 1.200 alunos, informou a diretora do colégio, Odila Schwalm.

O investimento responde ao crescimento da demanda por vagas na escola nos últimos anos. A sede atual, inaugurada em 2021 com capacidade projetada para 750 alunos, já reúne mais de 900 matrículas. Segundo a diretora, o colégio comprou um terreno ao lado da atual sede para erguer o novo prédio.

De acordo com Schwalm, o novo espaço vai abrigar uma etapa inédita na unidade, a Educação Infantil, voltada a crianças de 4 e 5 anos, além de um segundo ginásio esportivo, auditório e salas temáticas, como as de música, línguas adicionais e desenvolvimento socioemocional.

Antes de ocupar a sede própria, o colégio funcionava em prédio alugado e tinha cerca de 400 alunos, número que mais que dobrou desde então. Segundo a diretora, o ritmo de crescimento levou a escola a abrir, neste ano, uma turma extra de primeiro ano não prevista inicialmente, depois que as três turmas regulares da etapa atingiram a lotação máxima em julho. "A gente se organiza um pouco também com aquilo que está vindo", diz Schwalm, ao descrever o processo de ajuste das turmas ao longo do ano letivo.

O aumento de matrículas também é acompanhado por uma ampliação do quadro de profissionais. O colégio soma cerca de 100 funcionários entre professores, monitores e equipe administrativa, e prevê contratar novos docentes para a futura etapa de Educação Infantil, ainda não oferecida pela unidade. Parte da equipe atual, segundo a diretora, é formada por profissionais que já atuavam como monitores ou estagiários e passaram a assumir turmas após ganhar experiência na instituição.

O crescimento das matrículas do Pastor Dohms acompanha a expansão da rede privada de ensino em Capão da Canoa como um todo. Segundo o Censo Escolar 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município soma 2.566 matrículas particulares neste ano, alta de 122,5% em relação a 2015 e de 66% frente a 2019. O avanço é puxado principalmente pelos anos iniciais do Ensino Fundamental, etapa em que a procura pelo colégio também é mais intensa, segundo a diretora.

Schwalm afirma que a escola já tem lista de espera para algumas turmas e que, mesmo antes da abertura oficial do período de matrículas para 2027, o colégio já havia recebido mais de 80 novas inscrições. Segundo ela, parte da demanda vem de famílias que migram para o litoral em busca de trabalho remoto, segurança e qualidade de vida, um movimento que se intensificou após a pandemia de Covid-19 e a enchente de maio de 2024.

A diretora destaca ainda que o colégio recebe hoje estudantes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, como a Serra Gaúcha, o Vale do Taquari e a fronteira com o Uruguai, além de famílias vindas de outros estados e países. Apesar do crescimento, Schwalm afirma que a instituição estabeleceu um teto de matrículas justamente para preservar a qualidade do ensino oferecido. "Nós não somos uma instituição que pensa só em números. Nós entendemos que, até 1.200 alunos, vamos conseguir continuar oferecendo um serviço de excelência", diz.