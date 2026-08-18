Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEducação

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 19:25

Colégio privado de Capão da Canoa fará investimento de R$ 20 milhões

Sede atual da unidade de Capão da Canoa, inaugurada em 2021, com capacidade projetada para 750 alunos, já reúne mais de 900 matrículas

Sede atual da unidade de Capão da Canoa, inaugurada em 2021, com capacidade projetada para 750 alunos, já reúne mais de 900 matrículas

Colégio Pastor Dohms/Divulgação/Cidades
Compartilhe:
Lívia Araújo
Lívia Araújo Repórter
O Colégio Pastor Dohms, de Capão da Canoa, vai investir cerca de R$ 20 milhões na ampliação de sua sede no município, com previsão de conclusão em 2028. A obra vai elevar a capacidade de atendimento da unidade para até 1.200 alunos, informou a diretora do colégio, Odila Schwalm.
O Colégio Pastor Dohms, de Capão da Canoa, vai investir cerca de R$ 20 milhões na ampliação de sua sede no município, com previsão de conclusão em 2028. A obra vai elevar a capacidade de atendimento da unidade para até 1.200 alunos, informou a diretora do colégio, Odila Schwalm.
• LEIA TAMBÉM: Zona Sul de Tramandaí concentra novos investimentos da cidade
O investimento responde ao crescimento da demanda por vagas na escola nos últimos anos. A sede atual, inaugurada em 2021 com capacidade projetada para 750 alunos, já reúne mais de 900 matrículas. Segundo a diretora, o colégio comprou um terreno ao lado da atual sede para erguer o novo prédio.
De acordo com Schwalm, o novo espaço vai abrigar uma etapa inédita na unidade, a Educação Infantil, voltada a crianças de 4 e 5 anos, além de um segundo ginásio esportivo, auditório e salas temáticas, como as de música, línguas adicionais e desenvolvimento socioemocional.
Antes de ocupar a sede própria, o colégio funcionava em prédio alugado e tinha cerca de 400 alunos, número que mais que dobrou desde então. Segundo a diretora, o ritmo de crescimento levou a escola a abrir, neste ano, uma turma extra de primeiro ano não prevista inicialmente, depois que as três turmas regulares da etapa atingiram a lotação máxima em julho. "A gente se organiza um pouco também com aquilo que está vindo", diz Schwalm, ao descrever o processo de ajuste das turmas ao longo do ano letivo.
O aumento de matrículas também é acompanhado por uma ampliação do quadro de profissionais. O colégio soma cerca de 100 funcionários entre professores, monitores e equipe administrativa, e prevê contratar novos docentes para a futura etapa de Educação Infantil, ainda não oferecida pela unidade. Parte da equipe atual, segundo a diretora, é formada por profissionais que já atuavam como monitores ou estagiários e passaram a assumir turmas após ganhar experiência na instituição.
O crescimento das matrículas do Pastor Dohms acompanha a expansão da rede privada de ensino em Capão da Canoa como um todo. Segundo o Censo Escolar 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município soma 2.566 matrículas particulares neste ano, alta de 122,5% em relação a 2015 e de 66% frente a 2019. O avanço é puxado principalmente pelos anos iniciais do Ensino Fundamental, etapa em que a procura pelo colégio também é mais intensa, segundo a diretora.
• LEIA TAMBÉM: Rede privada de ensino cresce 122% no Litoral Norte do RS
Schwalm afirma que a escola já tem lista de espera para algumas turmas e que, mesmo antes da abertura oficial do período de matrículas para 2027, o colégio já havia recebido mais de 80 novas inscrições. Segundo ela, parte da demanda vem de famílias que migram para o litoral em busca de trabalho remoto, segurança e qualidade de vida, um movimento que se intensificou após a pandemia de Covid-19 e a enchente de maio de 2024.
A diretora destaca ainda que o colégio recebe hoje estudantes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, como a Serra Gaúcha, o Vale do Taquari e a fronteira com o Uruguai, além de famílias vindas de outros estados e países. Apesar do crescimento, Schwalm afirma que a instituição estabeleceu um teto de matrículas justamente para preservar a qualidade do ensino oferecido. "Nós não somos uma instituição que pensa só em números. Nós entendemos que, até 1.200 alunos, vamos conseguir continuar oferecendo um serviço de excelência", diz.

Notícias relacionadas