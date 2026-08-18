Zona Sul de Tramandaí concentra novos investimentos da cidade

Incentivada por investimentos em infraestrutura, ampliação da malha viária e melhorias no saneamento, Tramandaí prepara o terreno para receber novos empreendimentos e consolidar uma expansão que, segundo a prefeitura, deve ocorrer principalmente na Zona Sul do município. A estratégia combina obras estruturantes, desburocratização dos processos de aprovação de projetos e planejamento urbano para acompanhar o aumento da demanda por moradia e investimentos. A expectativa da administração municipal é que esse conjunto de ações permita um crescimento mais organizado, distribuindo o desenvolvimento entre bairros consolidados e novas áreas de expansão.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Tramandaí, Thiago Lopes, o maior potencial de crescimento da cidade é na Zona Sul. “É para lá que estamos direcionando boa parte dos investimentos em infraestrutura". Segundo ele, aproximadamente mil casas estão em construção na região, enquanto novos empreendimentos começam a ocupar áreas que até pouco tempo permaneciam pouco urbanizadas.

Para preparar a cidade para esse avanço, a prefeitura concentra esforços em obras consideradas estratégicas para melhorar a mobilidade e ampliar a capacidade de atendimento dos bairros que devem receber novos moradores. Entre as principais intervenções estão a duplicação das avenidas João de Magalhães e Minas Gerais, o asfaltamento da avenida Beira-Mar, a conclusão de novos acessos entre bairros e a continuidade da pavimentação de ruas em diferentes regiões do município. Segundo Lopes, o município já licitou mais de 42 ruas, distribuídas por 12 bairros, das quais 37 já foram concluídas. A meta da gestão é entregar cerca de 100 novas vias pavimentadas até o final de 2028.

O Programa Transformar reúne os principais projetos de investimento público em execução no município. Com foco em infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, turismo e cultura, o programa prevê o investimento de R$ 494,5 milhões em 13 áreas e 26 bairros. Lopes explica que, além da mobilidade, a prefeitura também busca ampliar a infraestrutura de drenagem e saneamento. O programa reúne aproximadamente R$ 200 milhões em investimentos para obras urbanas, incluindo R$ 15 milhões destinados exclusivamente à drenagem pluvial. Do valor total, R$ 69,2 milhões já foram executados.

Prefeitura tem programa de R$ 200 milhões em obras urbanas, a fim de criar infraestrutura voltado ao crescimento da cidade PREFEITURA DE TRAMANDAÍ/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Paralelamente, a administração afirma ter atuado junto à Corsan para ampliar a cobertura da rede de esgoto em bairros como Tirolesa, Litoral, São Francisco e Recanto da Lagoa, considerados importantes para a expansão urbana da cidade.

Outro ponto apontado pela prefeitura como decisivo para estimular novos empreendimentos foi a modernização da secretaria de Obras. Segundo o secretário, antes da atual gestão um projeto de construção poderia levar até sete meses para ser aprovado. Com a reorganização da equipe técnica, contratação de profissionais e digitalização dos processos, esse prazo caiu para aproximadamente sete dias, desde que toda a documentação esteja correta. “A redução do tempo de análise busca dar maior previsibilidade aos investidores e acelerar o início de novas construções, eliminando um dos principais gargalos enfrentados pelo setor nos últimos anos”.

Embora a expansão urbana tenha como principal foco a Zona Sul, Lopes ressalta que o desenvolvimento passa também pela requalificação da região central. “Há novos empreendimentos sendo implantados também na Barra e na área central da cidade, enquanto projetos de revitalização procuram fortalecer o comércio, o turismo e a ocupação dos espaços públicos”. Entre as iniciativas previstas estão a revitalização do calçadão e da ciclovia da orla, melhorias na iluminação pública em LED e a implantação da Rua Coberta, projeto que pretende requalificar o centro e estimular atividades gastronômicas e culturais ao longo de todo o ano.

Segundo Lopes, o centro continua desempenhando um papel estratégico para a economia local, concentrando comércio, serviços, empregos e novos empreendimentos verticais. "O centro também precisa de investimentos. É dele que a gente vive. O emprego está aqui, o investimento dos empresários é aqui".