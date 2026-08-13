Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTurismo

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:14

Projeto propõe requalificar turismo e patrimônio em Santo Amaro do Sul

Projeto da arquiteta Danielle Rockembach propõe que antiga estação férrea seja aproveitada para um empório com produtos locais, café e restaurante.

Projeto da arquiteta Danielle Rockembach propõe que antiga estação férrea seja aproveitada para um empório com produtos locais, café e restaurante.

Danielle Rockembach/Arquivo Pessoal/Cidades
Compartilhe:
Lívia Araújo
Lívia Araújo Repórter
Uma proposta desenvolvida na Universidade do Vale do Taquari (Univates) coloca o patrimônio histórico de Santo Amaro do Sul no centro de uma estratégia de requalificação urbana e turística. O projeto “Caminho Açoriano – Requalificação da Vila de Santo Amaro do Sul”, da arquiteta Danielle Rockembach, foi apresentado como trabalho de conclusão de curso e foi um dos finalistas do Prêmio IAB, concedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul em 2021.
Uma proposta desenvolvida na Universidade do Vale do Taquari (Univates) coloca o patrimônio histórico de Santo Amaro do Sul no centro de uma estratégia de requalificação urbana e turística. O projeto “Caminho Açoriano – Requalificação da Vila de Santo Amaro do Sul”, da arquiteta Danielle Rockembach, foi apresentado como trabalho de conclusão de curso e foi um dos finalistas do Prêmio IAB, concedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul em 2021.
O estudo parte de um diagnóstico: o distrito reúne um conjunto arquitetônico histórico, mas parte desse patrimônio está subutilizada ou sem condições adequadas de conservação. A proposta busca associar a recuperação e novos usos das construções à criação de atividades capazes de atrair visitantes e movimentar a economia local.
A própria autora resume o objetivo como uma tentativa de reorganizar o território a partir de seu valor histórico. “A ideia é potencializar o que já existe, conectando o patrimônio às dinâmicas de uso e ao turismo”, explica Danielle Rockembach.
O projeto foi organizado em três escalas. Na macroescala, prevê diretrizes para a vila, incluindo melhorias nos acessos e na sinalização. Na mesoescala, concentra intervenções no centro histórico e na orla do rio Jacuí, que abriga a Barragem de Amarópolis, em recuperação pelo governo federal após danos causados pela enchente de 2024. Já a microescala detalha propostas para três edificações específicas.
A principal ideia é criar duas rotas complementares. A Rota 1, Histórico-Cultural, conectaria o Centro de Atendimento ao Turista, a praça central, a Casa de Cultura, a igreja, espaços de artesanato e outras edificações históricas, nos moldes do já existente Caminho Açoriano. A Rota 2, de Lazer, se desenvolveria em direção ao Jacuí, com propostas relacionadas à gastronomia, hospedagem, camping, contemplação da paisagem e atividades junto à natureza.
Entre as intervenções sugeridas estão melhorias no calçamento, iluminação, mobiliário urbano e placas informativas. O trabalho também propõe um parque linear em trecho paralelo ao rio, criando espaços para pedestres e áreas de permanência voltadas à paisagem.
Para três imóveis, o projeto apresenta novos usos específicos. Um casarão histórico poderia receber um bistrô; o antigo hotel, um atelier voltado à produção artesanal; e uma antiga estação férrea, um empório com produtos locais, café e restaurante. A escolha busca demonstrar como construções existentes poderiam ganhar função sem perder a relação com seu valor histórico.
Para Danielle, o ponto de partida já está presente em Santo Amaro: um patrimônio construído, a proximidade com Porto Alegre, o rio Jacuí e o roteiro Caminho Açoriano. O desafio, aponta a arquiteta, é integrar esses elementos. “O que falta é conectar tudo isso por meio de infraestrutura, novos usos e atividades econômicas que deem vida ao conjunto”, afirma.
A proposta, assim, não se limita à preservação física das edificações, mas aposta na reativação do espaço urbano como experiência turística contínua, capaz de transformar imóveis hoje subutilizados em parte ativa da dinâmica da vila.

Notícias relacionadas