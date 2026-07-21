Monumento ao Imigrante de Novo Hamburgo será reinaugurado

Prestes a completar 100 anos, o Monumento ao Imigrante de Novo Hamburgo será entregue à cidade e à região após restauro. O projeto teve sua primeira etapa finalizada, contemplando toda a parte externa da edificação concluída em 1927 para celebrar o Centenário da Imigração Alemã. A reinauguração oficial será no sábado (25), data escolhida por marcar a chegada dos primeiros alemães ao Vale do Sinos, em 1824.
A entrega à comunidade será oficializada com uma programação das 13h às 19h na Sociedade Aliança, onde o Monumento ao Imigrante está localizado. A tarde de programação terá visita guiada, cerimonial, apresentação do Coro Júlio Kunz e projeção mapeada. Das 13h às 17h haverá visitação aberta ao público interessado.
O Monumento ao Imigrante é o mais antigo de Novo Hamburgo. Em 2008, foi tombado pelo município por seu valor histórico e cultural. No formato de monumento-mirante, reúne a função memorial e histórica aliada à experiência paisagística. “É uma tipologia inspirada nas Torres de Bismarck, construídas na Alemanha entre o final do século XIX e início do século XX”, explica o arquiteto Jorge Stocker Júnior.
O projeto original foi elaborado pelo arquiteto Ernest Karl Ludwig Seubert, que venceu o concurso para escolha do autor da obra. O local definido para o Monumento passou a fazer parte da área da Sociedade Aliança nos anos de 1950.
As obras de restauro iniciadas em 2025 começaram
com várias ações para corrigir infiltrações e desgastes, incluindo a impermeabilização dos terraços. Em diversas áreas, foi necessário refazer o reboco por conta da deterioração. Nas situações em que foi preciso reconstituir a parede, a equipe trabalhou com o reboco tradicional de cal e areia (sem cimento, respeitando a originalidade do material).
Concluída a obra, a visitação ao Monumento estará aberta ao público gratuitamente. Também será iniciada a mobilização para o restauro do interior da edificação. “Estamos atualizando o projeto para viabilizar as demais etapas”, informa a produtora Luana Khodja.