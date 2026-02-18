Obras do Monumento ao Imigrante avançam em Novo Hamburgo

Aos poucos, a restauração do Monumento ao Imigrante, em Novo Hamburgo, começam a revelar a beleza do espaço. As obras iniciadas em maio do ano passado se aproximam do final e as primeiras cores já podem ser conferidas. Com a retirada de parte dos andaimes do último andar, agora é possível visualizar o coruchéu (o ponto mais alto da edificação) totalmente restaurado.

Desde o início das atividades, várias ações foram desenvolvidas para corrigir as infiltrações e desgastes que a edificação vinha sofrendo. “Também tivemos alguns processos mais demorados por conta dos materiais usados no Monumento ao longo dos anos. As pinturas antigas com tinta acrílica e tinta PVA, por exemplo, acabaram causando grandes prejuízos às superfícies. Em alguns casos, tivemos até que refazer o reboco, porque estava muito deteriorado”, relata a arquiteta e mestre em Patrimônio Cultural, Ingrid Arandt, responsável técnica pelos trabalhos . Nas situações em que foi preciso reconstituir a parede, a equipe trabalhou com o reboco tradicional de cal e areia (sem cimento, respeitando a originalidade do material).

A última etapa - prevista para abril - será a pintura de todo o monumento, em tons de amarelo barroco, terracota e pedra arenito (natural). As cores foram definidas a partir de pesquisa sobre a história, iconografia e os aspectos que a edificação representa, conduzida pelo arquiteto Jorge Stocker Júnior, também responsável técnico pelo projeto de restauro. Nas ações anteriores, desde o início das obras, um dos trabalhos mais minuciosos envolveu a restauração do peitoril das janelas, ornatos e placas de mármore, com a atuação da conservadora-restauradora, Flávia Duque-Estrada. Os motivos de carvalho esculpidos em mármore na entrada do Memorial, com a assinatura do artista F. Siegl, receberam atenção especial. Também já foi concluída a impermeabilização do primeiro terraço, um dos principais problemas encontrados na edificação.

Criado em homenagem aos 100 anos da imigração alemã e inaugurado na época da emancipação de Novo Hamburgo (1927), o Monumento ao Imigrante é o mais antigo da cidade. Em 2008, foi tombado pelo município por seu valor histórico e cultural. No formato de monumento-mirante, reúne a função memorial e histórica aliada à experiência paisagística.

O projeto original foi elaborado pelo arquiteto Ernest Karl Ludwig Seubert, que venceu o concurso para escolha do autor da obra. Localizado à rua Oscar Emílio Muller, 49, no bairro Vila Nova, o Monumento passou a fazer parte da área da Sociedade Aliança nos anos 1950.