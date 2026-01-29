Pró-Cidades viabiliza revitalização de patrimônio histórico em Santa Maria

A antiga sede da Associação dos Empregados da Viação Férrea, considerada patrimônio da cidade de Santa Maria, no Centro do Estado, vai ganhar cara nova após investimentos do Ministério das Cidades. Por meio da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SNDUM) e do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), o imóvel contará com R$ 13 milhões para sua revitalização.

O secretário Carlos Tomé Junior ressaltou a relevância do programa para a preservação do patrimônio e o fortalecimento da vida urbana. “A requalificação de prédios históricos é de extrema importância. Além de restaurar um patrimônio, a Associação vai se transformar em um centro de convivência e socialização para a população de Santa Maria. A revitalização vai permitir o desenvolvimento de novos talentos, promovendo a cultura local e incentivando a economia criativa”, afirmou.

A Associação dos Empregados da Viação Férrea possui reconhecimento oficial como patrimônio histórico, com tombamento municipal e estadual desde 2000, além de ter sido avaliada como patrimônio ferroviário pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014. As informações são da assessoria de imprensa do Ministério das Cidades.

Além das obras de restauração, o projeto prevê a implantação do Espaço de Economia Criativa (EEC), da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET) e de um Espaço de Memória dedicado ao antigo Clube dos Ferroviários. O complexo será complementado por um espaço aberto de uso público, ampliando o acesso e fortalecendo a integração cultural e social da cidade.