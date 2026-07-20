Caxias do Sul zera demanda de anticoncepcional de longa duração

Caxias do Sul se tornou a cidade brasileira que mais coloca Implanon em proporção à população em 2026. Só até metade do ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) implantou 1.881 unidades do contraceptivo subdérmico de longa duração, dos quais 1.102 foram em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 506 em maternidades e 273 no Centro Especializado em Saúde. Recentemente, chegaram mais 584 unidades após articulaçãoda secretaria junto ao Ministério da Saúde, representando um investimento estimado em R$ 1,75 milhão pelo preço médio de mercado.

A marca é resultado de uma política de planejamento familiar iniciada em outubro de 2025. O secretário municipal de Saúde, Rafael Bueno, encontrou uma fila de mais de 800 mulheres aguardando o procedimento ao assumir a pasta, ao mesmo tempo em que o estoque municipal tinha cerca de 900 unidades represadas no sistema de regulação. "Eu disse: como a gente tem 800 mulheres esperando, tem os implanons e não faz o uso deles? Ser mulher também é poder escolher, ter o direito da escolha", defende.

A resposta foi descentralizar o atendimento: mutirões em bairros de maior vulnerabilidade social, abertura de UBSs aos sábados com horário estendido e capacitação de enfermeiros para realizar o procedimento, que antes era restrito a médicos ginecologistas. A equipe de consultório de rua também foi habilitada para a inserção do implante. Com isso, Caxias se tornou a primeira cidade do Brasil certificada por oferecer o Implanon a mulheres em situação de rua, conquista reconhecida com um prêmio nacional, conta o secretário.

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Após zerar a fila inicial, o acesso foi ampliado. Hoje, qualquer mulher que procura a rede básica pode receber o implante após avaliação das equipes de saúde. Maternidades do SUS municipal mantêm estoques próprios para inserção logo após o parto, e espaços voltados ao atendimento de vítimas de violência também dispõem do contraceptivo. O perfil predominante das usuárias, segundo o secretário, é de mulheres entre 14 e 30 anos. Os contraceptivos são ofertados para usuárias do SUS entre 14 e 49 anos.

Para Bueno, a iniciativa vai além da contracepção. "Quando a gente garante acesso, informação e liberdade de escolha, protegemos a saúde da mulher, fortalecemos as famílias e reduzimos as gestações não planejadas. Muitas crianças hoje em situação de vulnerabilidade não tiveram o direito de escolher se nasceriam", disse. O secretário também aponta o impacto fiscal da política: uma gestação no SUS municipal, do pré-natal ao parto, custa entre R$ 12 mil e R$ 15 mil. A prevenção de gestações não planejadas representa, portanto, economia direta para os cofres públicos.

O planejamento familiar em Caxias não se limita ao público feminino. A SMS está acelerando mutirões de vasectomia, com cirurgias realizadas principalmente no Hospital Geral com recursos de emendas parlamentares. Até agora, houve 127 vasectomias feitas entre janeiro e maio. Há uma lista de espera que a secretaria pretende zerar com novos mutirões. "Não se pode jogar todo o peso de engravidar no colo da mulher. A gente tem que dividir essa responsabilidade com toda a sociedade", afirmou Bueno. A SMS também está em processo de licitação para aplicar R$ 100 mil de emenda parlamentar na aquisição de mais unidades de Implanon com verba própria.