Hospital de Guaíba reabre em setembro com nova gestão

Fechado há quatro anos, o Hospital de Guaíba receberá nova gestão por parte da Círculo Saúde, que tem forte presença na Serra Gaúcha. Em entrevista ao Jornal Cidades, o diretor de negócios e gestão saúde da rede, Leno Almeida, explica o motivo pela escolha e previsão de reabertura da instituição hospitalar. Segundo ele, o local deve estar aberto até dia 10 de setembro, com atendimentos no pronto atendimento 24 horas, no bloco cirúrgico, além de atendimento clínico e voltados a serviços para diagnósticos.

O plano inicial é que o hospital tenha capacidade de atender entre 5 a 8 mil pessoas, com uma progressão de melhorias na estrutura do local, além de aumento da equipe de funcionários para aumento de atendimento de até 20 mil planos.



Jornal Cidades - Qual foi a motivação da Círculo Saúde em assumir a gestão do Hospital de Guaíba?



Leno Almeida - Nós somos uma instituição de 92 anos, que hoje atende mais de 150.000 pessoas no Rio Grande do Sul e quando olhamos para a oportunidade de abrir um hospital em Guaíba, olhamos para toda a Costa Doce. Assim, enxergamos a nova gestão como uma oportunidade de trazer o conhecimento que já aplicamos na Serra Gaúcha, no Litoral e na Região das Hortênsias para a Costa Doce, tanto com planos privados como por meio de parcerias com entidades públicas. É uma expansão dos nossos negócios, mas também, por sermos uma instituição sem fins econômicos, uma chance de levar mais cuidado e saúde para a população de Guaíba e arredores de grande Porto Alegre.



Cidades - Quais são os planos para o hospital?



Leno - A abertura do projeto será em fases. Obviamente, não vamos abrir o hospital na sua totalidade nesse primeiro momento, mas ele inicia em setembro com pronto atendimento 24 horas, sala de bloco cirúrgico, clínicas e com diagnóstico. Estimamos que com o crescimento da nossa carteira de clientes na região, já podemos iniciar em 2027, no primeiro semestre, a segunda fase, que é a abertura de mais salas de bloco cirúrgico e mais leitos.