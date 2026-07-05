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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:51

Um novo pronto-atendimento vem aí na Capital

Unimed anunciou negociação com o Espaço Unisinos

Unimed anunciou negociação com o Espaço Unisinos

Unisinos/Divulgação/JC
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JC
Mauro Belo Schneider, interino

A Unimed Porto Alegre já aprovou um projeto para a construção de um pronto-atendimento adulto e pediátrico junto à Unisinos, na avenida Nilo Peçanha. Ainda não há data para a abertura ou início das obras no prédio, que antes abrigava outras operações, como restaurante e casa de eventos, mas equipes técnicas trabalham para que o plano vire realidade o mais breve possível. A questão se torna urgente após o Hospital Moinhos de Vento ter anunciado que não receberá mais pacientes com planos semi-privativos em sua emergência pediátrica. A matéria completa sobre o assunto está no site do Jornal do Comércio e um vídeo com o superintendente da Unimed Porto Alegre, Marcelo Hartmann, tira dúvidas dos pais nas redes sociais do JC.   

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