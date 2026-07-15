Cemitério que desmoronou em Cachoeira do Sul segue sem laudos técnicos

Segundo a prefeitura, como o município não possui equipe técnica especializada para produzir estudos de alta complexidade como os exigidos neste caso, foi solicitada ao governo do Estado a realização do diagnóstico definitivo. A demanda tramita junto à Defesa Civil Estadual e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), considerando que a gestão do rio Jacuí é de competência estadual. Os estudos seguem as diretrizes estabelecidas pelo Grupo de Trabalho criado em 2024 pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí.
Embora o desmoronamento permaneça em andamento, a prefeitura de Cachoeira do Sul diz que a movimentação de massa registrada atualmente ocorre em proporções mínimas quando comparada ao grande episódio ocorrido em 2024. Sem a conclusão do diagnóstico técnico, ainda não é possível definir um projeto definitivo de contenção, a técnica de engenharia que será utilizada, o cronograma das obras, o valor necessário para sua execução ou a responsabilidade pela realização da intervenção. A prefeitura ressalta que todas essas definições dependerão das conclusões dos estudos especializados.