Hospital de Xangri-Lá zera fila para pacientes com problemas cardíacos

O Hospital LifePlus, de Xangri-Lá, comemora um ano de funcionamento do serviço de Hemodinâmica e um resultado relevante para a saúde pública do Litoral Norte: a eliminação da fila de pacientes cardíacos que que aguardavam procedimentos essenciais para diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.
Nesse período, foram realizados mais de 1.500 atendimentos em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o governo do Estado, beneficiando moradores de 23 municípios da região.
Antes da implantação do serviço, muitos desses pacientes precisavam se deslocar até Porto Alegre ou Canoas para realizar exames e procedimentos como cateterismo cardíaco e angioplastia. Há um ano, cerca de 290 pacientes aguardavam na fila por esses atendimentos. Atualmente, dados do Gerenciamento de Consultas (Gercon) da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, sediada em Osório e responsável pelos municípios do Litoral Norte, mostram que a demanda está plenamente atendida.
Além da Hemodinâmica, o Hospital LifePlus ampliou sua capacidade de atendimento com investimentos em um centro cirúrgico, para a realização de procedimentos de maior complexidade. Hoje, são realizadas aproximadamente 200 cirurgias por mês, número que reflete o fortalecimento da estrutura de saúde disponível para uma população estimada em cerca de um milhão de habitantes — que chega a dobrar durante a temporada de verão. Desse total, estima-se que aproximadamente 750 mil pessoas sejam usuárias do SUS.
“Pacientes com doenças cardiovasculares frequentemente dependem do fator tempo para receber um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. Em muitos casos, esse acesso rápido é determinante para salvar vidas”, destaca a diretora do Hospital LifePlus, Alessandra Junqueira.