Reconhecimento da pesca com botos pelo Iphan busca preservar a prática

Em 11 de março deste ano, a pesca com botos no Sul do Brasil foi registrada no Livro dos Saberes como bem imaterial do Brasil. O reconhecimento ocorreu após a aprovação da 112ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, reconhecendo os pescadores artesanais que pescam com botos no Sul do Brasil como detentores de um conhecimento singular e histórico e que a pesca com botos deverá ser salvaguardada. O bem que é foco da salvaguarda é a interação cooperativa entre humanos e animais selvagens, protegendo um sistema de pesca artesanal e um conhecimento tradicional secular que articula cultura e ecologia no litoral sul do Brasil.

O processo iniciou em 2017, quando o Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras Regional Sul (CPP-Sul) enviou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) um pedido de registro da pesca artesanal com auxílio de botos em Laguna como patrimônio imaterial do Brasil. Alguns anos depois, em 2020, a Associação Comunitária de Imbé - Braço Morto (ACIBM), solicitou auxílio técnico ao Projeto Botos da Barra, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ceclimar/CLN), para realizarem pedido semelhante para a pesca cooperativa no Rio Tramandaí, no Rio Grande do Sul.

A partir dessa demanda foi elaborada uma instrução técnica a ser apresentada pelo Iphan ao conselho consultivo do patrimônio cultural, colegiado de decisão máxima do instituto para as questões relativas ao patrimônio brasileiro material e imaterial. Como parte da instrução técnica, foi elaborado um dossiê coordenado pelo Coletivo de Estudos em Ambientes, Percepções e Práticas (Canoa), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Brasil Plural.

De acordo com o historiador do Iphan RS, Rafael Klein, o primeiro critério para o reconhecimento da pesca com botos como patrimônio cultural foi a continuidade histórica. “Entendemos, na análise do conselho, de que essa prática é uma referência cultural para a região Sul do Brasil, especificamente na região litorânea. Ou seja, existe uma demanda da sociedade por ver esse bem reconhecido e há uma demanda da sociedade por ver esse bem protegido”, afirma.

Klein destaca que há uma demanda grande para proteger a prática, que vem de geração em geração, e sobretudo proteger o meio ambiente. “Eles (os pescadores) têm essa demanda muito forte, de fato recorrer a proteção patrimonial, se verem reconhecidos como patrimônio para ter uma garantia de continuidade, de que aquele rio seja protegido, de que os botos sejam protegidos e, claro, que a pesca seja mais valorizada”, explica o pesquisador.

Segundo o superintendente estadual do Iphan RS, Rafael Pavan dos Passos, a área de ocorrência da pesca com botos na foz do Rio Tramandaí é mais restrita à barra em si, mas, possui uma amplitude para tratar da questão do ambiente natural de um dos atores desse processo, que é a interação homem e animal. “O que se precisa proteger ali é o homem e os animais. O boto e a tainha. Então, essa área de abrangência, ela tem a ver com a preservação das condições naturais da água, entorno, tudo que demanda isso. A qualidade da água para a tainha e para o boto”.

A pesca com botos ocorre em quatro sistemas estuarinos (ecossistemas de transição entre águas doces e salgadas) localizados entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A foz do Rio Tramandaí (RS) e o Complexo Lagunar Sul de Santa Catarina, junto à cidade de Laguna, são os locais de maior frequência e incidência, podendo ocorrer ocasionalmente nos estuários dos rios Mampituba (RS) e Araranguá (SC).