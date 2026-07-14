Interação com botos sustenta pescadores e preserva cultura do Litoral Norte do RS

Morador do bairro Barra, em Tramandaí, o pescador Francelino Antônio dos Santos Neto, 65 anos, aprendeu a pescar aos 13 anos com o pai, os colegas e amigos. "Fui conhecendo os botos e praticando, até que aprendi. O segredo para tarrafear é saber repartir a tarrafa para botar. São várias coisinhas que tem que ter. É o jogo. Às vezes tu não pode só um balanço, tu não podes jogar com força, que ela não enroda", conta.

Francelino conta que a relação de interação com os botos é de conexão. "Às vezes ele dá uma nadada mais rápida, outras vezes se joga de cola e outras dá de cabeçada. São várias formas que ele nos auxilia na pescaria. Tem um jeito que quando você lança a tarrafa, quando ele está ao lado, ele nos ajuda muito a pescar", explica o pescador

Nesses mais de 40 anos de pesca, Francelino diz que tem várias histórias para contar. De pegar 45, 60 e até 80 tainhas em uma única tarrafada. "A gente já pegou muito peixe com ajuda dos botos. Todos eles trabalham com a gente. Sabem mostrar o peixe, interagem com a gente". Pescador aposentado, atualmente Francelino tira seu sustento da aposentadoria, da pesca e das tarrafas que fabrica.

Francelino entende que a pesca era mais sustentável antigamente, pois havia menos pescadores. Para ele, um dos desafios atualmente é que há muitos pescadores que não são profissionais. Entretanto, o pescador não vê como um problema, pois a pesca com botos na foz do rio Tramandaí é um patrimônio cultural e, portanto, de todos. "Para nós até é bom estarem aqui com a gente. Nos ajuda a proteger".

Natural de São Leopoldo, João Reneé Soares Cardoso Filho, 62 anos, mora há 22 anos no balneário Tramandaí Sul, em Tramandaí. Quase todos os dias, ele pedala mais de seis quilômetros até a foz do rio Tramandaí para pescar. Aposentado, João vive da pesca e da renda de uma casa que aluga em São Leopoldo. "O aluguel de lá paga as contas daqui. Mas, em alguns meses a coisa aperta. Daí a pesca vira a minha saída", revela.

Ele conta que possui uma clientela fixa para os peixes que pesca. Os que não consegue vender, estoca em um freezer. João pesca desde os cinco anos. Aprendeu a arte com o avô, que já é falecido. Ele diz que apurou a técnica ao longo dos anos e conhece pelo olhar do boto onde está o peixe. "Ele levanta a olhada no olho e se tu prestares atenção, ele mostra onde é que está o peixe. Ele pode nem mostrar, mas se tu conheces o boto, tu sabes que ele vai dizer onde o peixe está". Para o pescador, a pescaria com boto é singular. "Quando ele está com o peixe, o movimento dele é diferente. Ele bate a cola de cima, aponta para o lado que está o peixe".

Nessa pesca colaborativa, João diz que já chegou a pegar 30, 40 e até 100 tainhas numa única tarrafada. "Porque com isso, com esse movimento, o boto consegue espantar a tainha graúda e ele pega a graúda. Se o pescador der sorte de pegar a graúda, beleza. Se ele não conseguir, é dele. Faz uma troca, pois há relação de parceria".