Queijo serrano impulsiona turismo e marca a identidade de São Chico

Projetar o futuro em São Francisco de Paula passa por resgatar práticas mais sustentáveis de manejo que têm origem nas primeiras fazendas dos Campos de Cima da Serra, há pelo menos 250 anos, entre elas, a produção do queijo serrano. O diagnóstico realizado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) para o Plano 2050 pontua a importância dessa caminhada, realizada pelos profissionais da Emater, prefeitura e outras entidades de suporte à propriedade rural há cerca de 25 anos, ao reconhecer a importância da formalização dos produtores do queijo artesanal serrano e a abertura de mercados para o produto.

“Quando se iniciou o processo de reconhecimento do queijo serrano, era preciso entender melhor suas características únicas. Um conjunto de ações envolvendo questões sanitárias e de qualificação aos produtores se desenvolveu ao longo desse tempo”, explica Lilian Varini Ceolin, médica veterinária extensionista rural da Emater-RS Ascar. A designação de Patrimônio Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) foi obtida em 2024.

Antes disso, em 2020, o queijo serrano se tornou o primeiro queijo brasileiro a obter Indicação Geográfica (IG) do tipo Denominação de Origem (DO), valorizando 16 municípios do Rio Grande do Sul e 18 catarinenses que formam o berço do produto a partir de traços territoriais em comum. Outro avanço foi a obtenção do Selo Arte, por meio de portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Garantia de que o produto é artesanal, que emprega mão de obra familiar e que leva em conta o saber fazer, a tradição e a geografia local, o selo abre a possibilidade de comercialização no mercado nacional.

O queijo serrano é produzido com leite cru, o que demanda rigor com as boas práticas no processo. Bastante sazonal, pois um dos critérios é o uso de matéria-prima obtida somente na propriedade onde se fabrica, tem por norma a maturação mínima de 60 dias, para garantir mais estabilidade em termos microbiológicos. Lilian conta que está havendo uma revisão desse último tópico a fim de se reduzir a maturação mínima para 30 dias, procurando fazer jus a um costume local de consumo e, assim, ampliar o número de queijarias artesanais formalizadas em São Chico. Hoje, são apenas três.