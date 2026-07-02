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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:25

Avançam as obras para construção de um novo aeroporto em Santa Rosa

Projeto prevê uma estrutura capaz de receber aviões com até 185 passageiros

Projeto prevê uma estrutura capaz de receber aviões com até 185 passageiros

PREFEITURA DE SANTA ROSA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
As obras do novo Aeroporto de Santa Rosa seguem em ritmo acelerado. A construção da nova pista alcançou 65% de execução e o terminal de passageiros, 35% concluído, também avança com novas etapas em andamento. O investimento representa a maior obra de infraestrutura do município e prepara Santa Rosa para receber voos regulares com mais segurança e capacidade.
As obras do novo Aeroporto de Santa Rosa seguem em ritmo acelerado. A construção da nova pista alcançou 65% de execução e o terminal de passageiros, 35% concluído, também avança com novas etapas em andamento. O investimento representa a maior obra de infraestrutura do município e prepara Santa Rosa para receber voos regulares com mais segurança e capacidade.
O novo terminal terá mais de 1.500 metros quadrados e já está com as fundações, o contrapiso, os pilares, as vigas metálicas e toda a estrutura da cobertura concluídos. As equipes trabalham agora na drenagem da chuva, nas instalações elétricas e hidráulicas, no revestimento das paredes e na instalação das esquadrias de vidro. Em julho, começam novas fases da obra, como o fechamento lateral com painéis metálicos, a instalação da claraboia da cobertura e das marquises nas fachadas principais.
Na pista, os serviços seguem em diferentes frentes. Estão em execução a preparação da base para a pavimentação, a fresagem, a construção da central que vai fornecer energia ao aeroporto, a drenagem e os trabalhos de plantio de grama para proteção do solo. As próximas etapas incluem a aplicação da camada asfáltica, a sinalização, a iluminação da pista, a instalação dos equipamentos que auxiliam pousos e decolagens e os testes finais de funcionamento de todos os sistemas.
As tratativas com companhias aéreas e órgãos ligados a aviação também seguem em andamento para preparar o início das operações. O projeto prevê uma estrutura moderna, capaz de receber aeronaves de maior porte, com capacidade para até 185 passageiros. O prefeito, Anderson Mantei destaca que, mesmo diante do cenário econômico desafiador, o cronograma da obra está garantido, “Aqui, vamos ter um aeroporto novo, com início, meio e fim. A obra não vai parar. Vamos continuar avançando e construindo uma cidade cada vez melhor”.

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