Avançam as obras para construção de um novo aeroporto em Santa Rosa

As obras do novo Aeroporto de Santa Rosa seguem em ritmo acelerado. A construção da nova pista alcançou 65% de execução e o terminal de passageiros, 35% concluído, também avança com novas etapas em andamento. O investimento representa a maior obra de infraestrutura do município e prepara Santa Rosa para receber voos regulares com mais segurança e capacidade.
O novo terminal terá mais de 1.500 metros quadrados e já está com as fundações, o contrapiso, os pilares, as vigas metálicas e toda a estrutura da cobertura concluídos. As equipes trabalham agora na drenagem da chuva, nas instalações elétricas e hidráulicas, no revestimento das paredes e na instalação das esquadrias de vidro. Em julho, começam novas fases da obra, como o fechamento lateral com painéis metálicos, a instalação da claraboia da cobertura e das marquises nas fachadas principais.
Na pista, os serviços seguem em diferentes frentes. Estão em execução a preparação da base para a pavimentação, a fresagem, a construção da central que vai fornecer energia ao aeroporto, a drenagem e os trabalhos de plantio de grama para proteção do solo. As próximas etapas incluem a aplicação da camada asfáltica, a sinalização, a iluminação da pista, a instalação dos equipamentos que auxiliam pousos e decolagens e os testes finais de funcionamento de todos os sistemas.
As tratativas com companhias aéreas e órgãos ligados a aviação também seguem em andamento para preparar o início das operações. O projeto prevê uma estrutura moderna, capaz de receber aeronaves de maior porte, com capacidade para até 185 passageiros. O prefeito, Anderson Mantei destaca que, mesmo diante do cenário econômico desafiador, o cronograma da obra está garantido, “Aqui, vamos ter um aeroporto novo, com início, meio e fim. A obra não vai parar. Vamos continuar avançando e construindo uma cidade cada vez melhor”.