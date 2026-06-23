Infraero anuncia pacote de R$ 23 milhões para aeroporto de Caxias

Em cerimônia no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani na manhã desta terça-feira (23), com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou o repasse da outorga do terminal à Infraero. A transferência atende a uma demanda histórica do município e permitirá que a Infraero assuma a gestão do terminal, conduzindo investimentos e adequações necessárias para ampliar a segurança operacional, aumentar a capacidade do aeroporto e melhorar a experiência dos passageiros.
A Infraero já definiu um pacote de investimentos de R$ 23 milhões para adequar a infraestrutura do aeroporto e solucionar restrições operacionais apontadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre as intervenções previstas estão obras na área de segurança operacional, recuperação e adequação da faixa de pista, melhorias na sinalização horizontal e no balizamento luminoso, além da construção e recuperação de barreiras de proteção. As melhorias são consideradas estratégicas para permitir a ampliação da operação do terminal.
Atualmente, uma medida cautelar limita o aeroporto a 42 movimentos semanais devido a não conformidades de infraestrutura. Segundo estudos técnicos, a restrição reduz em cerca de 14% o número potencial de voos e representa uma perda estimada de mais de 32 mil passageiros por ano.
Com a execução das obras e a regularização das pendências, a expectativa é ampliar a capacidade operacional do aeroporto, atraindo novos voos e oferecendo mais opções de deslocamento para moradores, turistas e empresários da região.
O diretor de Administração, Aparecido Silva, falou da importância da Infraero assumir mais um aeroporto no país, que sua equipe já está trabalhando na transição de melhorar a estrutura do local, mesmo com prazo de 120 dias para assumir completamente o aeródromo da Serra, que começou a partir de 1º de junho. Ressaltou que a transição será tranquila e as melhorias que serão feitas no aeroporto será para qualificar o atendimento aos usuários.
A chegada do Aeroporto Hugo Cantergiani amplia a presença da Infraero na gestão da infraestrutura aeroportuária brasileira. Atualmente, a estatal administra 24 aeroportos regionais e atua como braço do Governo Federal na execução de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da aviação regional.
Localizada a cerca de 125 quilômetros de Porto Alegre, Caxias do Sul concentra uma população de quase 480 mil habitantes e abriga um dos mais importantes polos industriais do país, com destaque para os setores metalmecânico, automotivo, máquinas e equipamentos, tecnologia e implementos rodoviários.