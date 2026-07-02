Dia dos Namorados registra aumento de 2,4% nas vendas em Caxias do Sul

O comércio de Caxias do Sul encerrou o Dia dos Namorados de 2026 com resultado positivo. Amostragem realizada pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias junto aos lojistas aponta crescimento médio de 2,4% nas vendas em comparação à data do ano passado. O resultado ficou muito próximo da pesquisa de intenção de compras, realizada em maio, quando projetava alta de 2,8%.
Entre os produtos mais procurados pelos consumidores estiveram cestas presenteáveis, tábuas de frios, vinhos, flores, joias, óculos, calçados e vestuário. O ticket médio registrado foi de R$ 309,71 por cliente.
Para 43,2% dos empresários entrevistados, o desempenho foi semelhante ao registrado em 2025, enquanto 26,7% relataram vendas melhores. Já para 30,1%, o resultado foi inferior.
Entre os fatores que contribuíram para os resultados positivos, os lojistas destacaram a maior divulgação da loja e dos produtos nas redes sociais (34,5%), o frio (27%), que favoreceu a venda de itens da estação, e a realização de promoções e descontos (25,8%).
Por outro lado, os empresários que registraram desempenho abaixo do esperado apontaram como os principais obstáculos para as venda a redução do poder de compra dos consumidores (36,9%), o aumento dos preços e da inflação (28,6%) e a preferência por produtos de menor valor (17,2%).
A amostragem da CDL Caxias também revela a importância das estratégias de marketing para a data. Do total, 68,6% dos lojistas investiram em divulgação pelas redes sociais e 8,6% anunciaram em emissoras de rádio. Já no quesito decoração, 39,2% incrementaram suas lojas da mesma forma que nos anos anteriores e outros 25,5% ampliaram em relação aos anos anteriores. Para 41,9% dos entrevistados, a ambientação temática colaborou diretamente para o aumento das vendas.
O levantamento mostra ainda que o comportamento de compra continua concentrado próximo à data comemorativa. Para 43% dos lojistas, a maior procura aconteceu nos dias que antecederam a data e no próprio Dia dos Namorados, enquanto 39,2% registraram maior movimento durante a semana anterior a celebração.
Nos meios de pagamento, o cartão de crédito liderou a preferência dos consumidores, com 39,1% das transações, seguido pelo Pix (29,7%), cartão de débito (15,6%), dinheiro (14,1%) e crediário (1,6%).