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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 12:56

"Comércio gaúcho precisa se preparar para a Copa", alerta Federação Varejista do RS

Supermercado Gauchão, em Porto Alegre, montou bandeira do Brasil com limões e laranjas

Supermercado Gauchão, em Porto Alegre, montou bandeira do Brasil com limões e laranjas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Dia dos Namorados e Copa do Mundo têm jogo? A Federação Varejista do RS aposta que sim e aponta que a data promocional, uma das principais do varejo no ano, pode se conectar com o Mundial, que começa em 11 de junho, para movimentar mais a venda de presentes temáticos. Mas a entidade alerta, em nota enviada à coluna Minuto Varejo, que o comércio precisa se mexer para aproveitar as oportunidades.

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