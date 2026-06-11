Dia dos Namorados faz produção de flores dobrar no Interior do RS

A comemoração do Dia dos Namorados nesta sexta-feira (12) pode significar presentes e jantares para a maioria, mas no Interior do Rio Grande do Sul, produtores de flores dobram a produção para atender à demanda do dia. A data, junto ao Dia das Mães e da Mulher, integra o trio das celebrações mais importantes para o segmento de flores. Mesmo que a produção de flores de cortes, usadas em buquês, esteja concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais, cidades como Pareci Novo e Santa Clara do Sul têm forte presença no comércio de folhagens e plantas, como Ciclâmen e Prímula, com distribuição dos produtores entre todo o Estado.

Para Leonardo José Friedrich, dono da empresa Beleza Sul, situada em Santa Clara do Sul, a semana do Dia dos Namorados é a segunda mais importante do ano, perdendo apenas para o Dia das Mães. De acordo com ele, cerca de cinco mil itens são vendidos somente para a data, seja fornecendo diretamente para floriculturas e mercados, seja para o varejo. Os produtos são comercializados para além do Vale do Taquari, em regiões como a Região Metropolitana e a Serra Gaúcha também se destacam.

A preparação para a data acontece cerca de seis meses antes, afirma Friedrich. Segundo ele, é necessário aumentar a produção com tanto tempo de antecedência, por se tratarem de culturas com ciclo longo de crescimento. O produtor explica que para flores e folhagens são utilizadas três estufas, cada uma com quatro mil metros quadrados, que, para a comemoração, precisam produzir 40% a mais. Anualmente, cerca de 50 mil flores são produzidas pela Beleza Sul.

Já em Pareci Novo, município no Vale do Rio Caí, o setor de flores representa 18,9% do Produto Interno Bruto (PIB) local. Entre os produtores, a empresa Folhagens Kelsch se destaca com variedades de plantas. A produção realizada na cidade consegue atender não só o interior do Estado, mas também um público na Capital gaúcha com ponto na Central de Abastecimento do RS (Ceasa). "Atendemos tanto o varejo que vem comprar uma, duas unidades, quanto para o atacadista que busca três ou até cinco caixas. Então temos valores para os dois públicos. Mas o nosso forte é atender os atacadistas", ressalta Thalis Brandão da Silva, funcionário das Folhagens Kelsch.

Durante a semana do Dia dos Namorados, cerca de 4 mil vasos de plantas são comercializados. As flores não são as únicas que se destacam. A folhagem Samambaia é o carro-chefe de vendas durante todo o ano, inclusive nesta comemoração, em seguida vêm a Calandiva, também conhecida como Flor-da-Fortuna, e a Gloxínia.

O local onde é feita a produção é automatizado para controlar a luminosidade, assim como para realizar o processo de dormência, uma técnica para tornar o crescimento da planta mais ágil. De acordo com Silva, a estufa bloqueia toda a claridade externa, o que obriga a flor a entrar em dormência. Depois o oposto acontece, quando o máximo de claridade possível permeia a estufa, acelerando a produção da flor.

Mesmo com a utilização da estufa, o clima ainda interfere na plantação, afirma o produtor. De acordo com ele, apesar de não precisar se preocupar com chuva ou sol intenso, o frio acaba sendo um problema para a produção. "O que nos atrapalha bastante é o frio. Se não cuidamos no inverno, as flores podem até queimar. Chuva não tem problema porque a estufa é coberta, o sol também não atrapalha porque nossa irrigação é automatizada", explica Silva.

Durante o início do ano, o processo de irrigação, fertilização e dormência é usado em uma produção muito maior, preparada tanto para o Dia das mães Quanto para o dos Namorados. O produtor explica que as duas datas acabam se misturando, por terem apenas um mês de diferença entre elas e representarem as maiores vendas anuais.

"Nos organizamos alguns meses antes para a entrega do Dia das Mães, e como as datas são próximas, separamos mercadoria para os dois dias festivos, porque atendemos o público mais na semana", contou Silva.