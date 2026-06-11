Trazer flores de fora do RS é mais vantajoso que plantar, dizem produtores

Durante a comemoração deste dia 12 de junho, grande parte do público procura por flores de corte , usadas na criação de buquês, presentes clássicos da data. Entretanto, no Rio Grande do Sul, a produção dessas flores é rara, vindas frequentemente do interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, o transporte delas para o Estado é realizado por empresas como a Folhagens Kelsch , de Pareci Novo.

De acordo com Thalis Brandão da Silva, funcionário das Folhagens Kelsch, o valor da logística de ida e volta a Holambra, em São Paulo, é menor do que para produzir flores como rosas, lírios e girassóis - as mais procuradas para o dia dos namorados. Para a plantação delas, seria necessário diminuir a produção atual de folhagens, algo que não seria vantajoso, explica o produtor. Além disso, as flores também requerem a compra e instalação de uma câmara fria, uma vez que precisam ser armazenadas em uma temperatura específica.

Para o transporte, entretanto, não é necessário caminhões com regulagem de temperatura, por exemplo. A viagem, que pode durar até 18 horas, é realizada nos caminhões já utilizados no transporte das folhagens produzidas pela empresa . Assim, após a chegada das flores de corte ao Rio Grande do Sul, o destino final delas é a Ceasa, em Porto Alegre, onde são vendidas junto às plantas de produção própria.