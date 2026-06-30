Soledade diversifica setor econômico e agronegócio tem destaque

A economia de Soledade tem forte consolidação a partir do setor de gemas e pedras preciosas, mas foi o surgimento das primeiras grandes fazendas no município, antes mesmo da emancipação total que a economia passou a existir efetivamente, seja através da exploração da erva-mate, das pedras ou da pecuária local. A mecanização da agricultura chegou logo em seguida, fortalecendo o que ainda é considerado o maior setor da economia soledadense até hoje, o agronegócio.

Conforme levantamento realizado pela prefeitura, os dados mais recentes demonstram que a economia local tornou-se mais diversificada nos últimos anos. Em 2025, o cultivo da soja aparece como o que mais favoreceu os índices econômicos do município, chegando a 25,8%. Na sequência aparece o comércio, com 16,3%. Na terceira posição, o setor de pedras preciosas e joias, com 10,3%; seguido de outros serviços, com 8,7%; avicultura, com 8,4% e bovinocultura, com 7,5%.

Segundo a prefeitura, os números evidenciam que, embora o setor pedrista continue sendo uma das principais referências econômicas em Soledade, outras atividades vêm ganhando força e ampliando a base econômica local. Um dos destaques é o crescimento da cadeia de proteína animal, com avanço principalmente da avicultura nos últimos anos, além da expansão do comércio e do setor de serviços, fortalecendo a diversificação econômica de Soledade. No entanto, a prefeitura destaca que essa queda não significa necessariamente uma retração definitiva da mineração e do setor de pedras preciosas, mas sim a identificação e o fortalecimento de outras atividades econômicas com maior participação no Valor Adicionado Fiscal (VAF) Municipal.