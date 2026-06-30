Soledade exporta 60% das pedras produzidas no Rio Grande do Sul

As cidades de Soledade e Ametista do Sul, localizada no Noroeste, são reconhecidas como polos do setor pedrista. A primeira atua como um centro de beneficiamento, comércio e exportação, enquanto a segunda é fonte de extração mineral e um destino turístico bastante visitado na região. Ambos os municípios se destacam na exportação de gemas e pedras lapidadas, com forte dependência dos mercados asiáticos, o que garante que o valor das exportações se mantenha em patamares bilionários.

Dados divulgados pela prefeitura demonstram que Soledade segue como o principal município gaúcho exportador no segmento de pedras preciosas, sendo responsável, entre 2021 e 2025, por uma participação superior a 60% das exportações do setor no Rio Grande do Sul. Os dados indicam ainda que embora tenha ocorrido uma redução gradual dessa participação nos últimos anos, a cidade continua ocupando uma posição de destaque no cenário estadual, permanecendo à frente de cidades tradicionalmente ligadas à mineração e ao comércio de pedras, como é o caso de Ametista do Sul.

Para o escritor e pesquisador Gilmar Afonso de Matos Palmeira, as pedras estão na base da economia de Soledade desde muito cedo e por isso muito do que se observa na cidade em termos de evolução se deve a elas. “Atrás de quase todos os pilares da nossa economia estão os pedristas que investem em mais de um ramo na cidade, por isso esse é um setor que abrange desde o pequeno até o grande exportador, que geralmente também é agropecuarista e também investe no setor das pedras; na construção civil; na pecuária; em grãos; em hotelaria e em várias outras formas de estruturas econômicas que beneficiam o desenvolvimento da cidade”.