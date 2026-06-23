Vinícola de Bento Gonçalves cria cenário para celebração do amor

O piquenique nos bangalôs da Vinícola Larentis, com vista para os parreirais e suas folhas secas em pleno outono, foi cenário para muitos casais fecharem o fim de semana romântico após o Dia dos Namorados e a festa do padroeiro Santo Antônio na Serra, ambos no mês de junho. Ao todo, são 18 espaços privativos para casais e famílias. A estrutura, inédita na região, representa um dos maiores investimentos recentes da empresa em experiências a céu aberto e reforça a importância do enoturismo na operação da vinícola, responsável por 35% de seu faturamento. "Nós fomos pioneiros nesse tipo de experiência, há, pelo menos, 13 anos", comentou a proprietária Vera Larentis - mãe do enólogo André Larentis, da 5ª geração na empresa -, conduzindo a degustação de alguns rótulos que estava incluída no produto. • LEIA TAMBÉM: História e vinhos impulsionam turismo em Bento Gonçalves Confirmando o que os operadores de turismo relataram à reportagem, além dos casais, os bangalôs abrigaram ainda encontros de grupos familiares. No local, que também sedia ensaios fotográficos, o Lounge Larentis tem no cardápio opções de entradinhas e petiscos para happy hour e pratos quentes para o almoço, além da cesta com frios, pães, cucas, geleias e frutas da estação. As opções gastronômicas e a loja foram iniciados há cerca de seis anos na vinícola. No verão, na época da vindima, a sensação na vinícola é a Colheita Noturna, realizada no emblemático Vinhedo Arcângelo, cultivado pela família há mais de 140 anos. Outro destino conhecido do Vale dos Vinhedos, com sua experiência de Garden, a Miolo tem como novidade a degustação de espumantes na torre da vinícola, com mirante de 360º no famoso lote 43 do distrito, defronte aos parreirais do Spa do Vinho. Após o city tour, o local tem uma parada do Ciao Bus, que permite que o usuário desça para fazer seu passeio, e depois suba novamente para retornar ao Centro da cidade, onde ficam as principais redes hoteleiras da cidade.

Evento que une música e cultura do vinho em praça da cidade ocorre há seis anos

Bento Jazz & Wine Festival costuma ocorrer no mês de dezembro e oferece uma série de atrações gratuitas ao público, que se reúne na principal praça do município Agência Conecta/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Além das feiras comunitárias e do turismo de aventura, esportivo e religioso, o calendário cultural também complementa o roteiro para quem visita o município. Indo para a quinta edição em dezembro, com 10 atrações gratuitas mais uma vez na praça Aquiles Mincarone (da Igreja da Pipa), o Bento Jazz & Wine Festival se consolida como um dos mais importantes eventos de música do Rio Grande do Sul. Com uma programação que mescla nomes nacionais, internacionais, regionais e locais, a iniciativa surgiu, segundo a organização, de uma vocação da cidade para os grandes eventos e o turismo, que apresentasse tanto para pessoas de fora quanto para os habitantes uma atração de alta qualidade musical e que vinculasse duas culturas importantes para o município: a cultura do vinho e a da música. • LEIA TAMBÉM: Bento Gonçalves tem empreendimento multiuso em construção O festival ainda buscou manter uma programação paralela que fortalecesse a cadeia da Cultura, especialmente na parte educacional. Além de masterclasses e oficinas nas escolas municipais, foi implantada, ao longo de um ano letivo, uma orquestra de percussão com instrumentos de sucata, que não teve continuidade por falta de patrocínio, mas que segue com o objetivo de ser retomada. Desde sua primeira edição, em 2020 - no formato online-, o Bento Jazz Wine apresentou um potencial diferente para a cidade. "Realizar um festival de Jazz em Bento Gonçalves parte de uma premissa básica: pertinência. Sendo um polo turístico relevante no Brasil, especialmente no enoturismo, que tem um papel importantíssimo na economia do município, um evento de música que mistura jazz e vinho possui absoluta coerência e aderência com o calendário anual de eventos da cidade", avalia a produtor Carlos Badia. A terceira edição, em 2022, tornou o festival referência no país, cujo reconhecimento se deu em Brasília, conquistando o Prêmio Profissionais da Música (PPM) na categoria Melhor Festival de Jazz e Instrumental do Brasil.

Reality show sobre marcenaria será destaque em Bento Gonçalves

O Senai do município sediou as gravações do programa, que pode ser assistido pelo YouTube Jeferson Soldi/DIVULGAÇÃO/CIDADES