Bento Gonçalves tem empreendimento multiuso em construção

A cidade de Bento Gonçalves, em alguns anos, terá seu horizonte - em diferentes sentidos - transformado. O município será sede de um dos maiores empreendimentos multiuso de uso misto do Interior do Estado, que modificará a paisagem e o conceito de turismo na região.

Ocupando o terreno antigo do Daer, com cinco torres circulares, o Jardins Dona Isabel, da Mon Faro Incorporadora, teve o projeto apresentado em março de 2025. Desde então, R$ 200 milhões já foram comercializados. O montante representa cerca de 10 vezes o que a construtora de quase duas décadas (antes, chamada de MPA) vendia ao ano.

As estruturas estão sendo erguidas na intersecção de três bairros, como uma espécie de continuação da Via Gastronômica, em uma área de 18 mil m², o que equivale a duas praças da Igreja São Bento - um dos cartões-postais da cidade. Segundo Janquiel Mesturini, diretor de Marketing da Mon Faro, o empreendimento de altíssimo padrão promove "o diálogo entre o luxo e a sustentabilidade". A construção conta com três subestações elétricas para geração de energia, em caso de falta de luz, e também estações próprias de tratamento de esgoto.

O empreendimento todo, apesar de ser uma área privada, terá função pública, como uma atração de lazer, para passear e praticar esportes, com praças de convívio e espaço privilegiado para enxergar a vista urbana ao pôr do sol. Bento agora também terá uma "Rua Torta", ligando o bairro São Francisco ao Licorsul, enquanto o condomínio clube contará com um acesso exclusivo.

A Torre Office apresentará um rooftop (terraço na cobertura) com restaurante de 360º e mirante com potencial turístico, cuja rampa em espiral será uma espécie de galeria de arte, para exposições permanentes e itinerantes. Desse modo, os empresários sentiram a necessidade de criar o Instituto Dona Isabel, surgido para gerir essa parte artística, que ainda irá contar com nove grandes esculturas de pedra no térreo, com acesso gratuito. A entrega está prevista para 2030.

O empreendimento terá residências exclusivas, integradas a um jardim aberto. Já a Torre de Hospedagem de curta ou longa duração, com unidades mobiliadas, funcionará com reservas de serviços de alto padrão por demanda.

Valorizando a cultura local, o nome do projeto (que já recebeu prêmios internacionais nos Estados Unidos, Portugal e Suíça por Arquitetura de Uso Misto) foi escolhido porque era importante ser feminino, ter conexão histórica - Bento Gonçalves era a Colônia Dona Isabel, durante o Império, em homenagem à primeira regente do Brasil, que assinou a Lei Áurea - e trazer o conceito das experiências de jardins.