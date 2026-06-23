Além da uva e do vinho: um raio-x do turismo de Bento Gonçalves

Referência como capital do setor vitivinícola e polo moveleiro do país, além de ter a economia industrial como expoente, Bento Gonçalves é um destino turístico reconhecido por visitantes brasileiros e do continente sul-americano. O município da Serra Gaúcha tem atrações para todos os gostos e épocas do ano, embora os estabelecimentos estejam focados em receber a alta temporada no próximo mês.

Segundo a secretaria de Turismo, o lazer ainda é responsável por levar mais de 90% das pessoas à região. A maioria dos turistas vem do próprio estado e de cidades do Sudeste brasileiro. Entre os visitantes estrangeiros, países vizinhos do Mercosul são os mais representados.

O enoturismo, naturalmente, aparece em destaque com o Vale dos Vinhedos (principal referência nacional do setor) e a rota Cantinas Históricas na região Norte da cidade, que apresentará um novo roteiro unificado em 1º de julho, mas a Igreja São Bento e o pórtico, ambos em formato de pipa, a Maria Fumaça, espetáculos como a Epopeia Italiana , o Caminhos de Pedra e a Via Gastronômica são outros atrativos.

eventos corporativos, que mantêm os negócios fora da alta temporada, e de feiras como a Expobento, Fenavinho, Movelsul, Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma) , dentre outros. Maior evento multissetorial do país, com 520 marcas expositoras participantes, a 34ª ExpoBento e a 21ª Fenavinho chegaram ao fim em 14 de junho, somando mais de 282 mil visitantes (superando o público da edição anterior), a lcançando movimentação superior a R$ 60 milhões A cidade também é um destino importante de, que mantêm os negócios fora da alta temporada, e de feiras como a Expobento, Fenavinho, Movelsul,, dentre outros. Maior evento multissetorial do país, com 520 marcas expositoras participantes, a 34ª ExpoBento e a 21ª Fenavinho chegaram ao fim em 14 de junho, somando mais de 282 mil visitantes (superando o público da edição anterior), a

O secretário municipal Henrique Nuncio destaca ainda o turismo de aventura, de esporte e religioso como possibilidades para atrair turistas. “Nós estimamos que o setor (de turismo) por si só represente um terço da economia, 32% a 35% do bolo econômico de Bento Gonçalves. Mas, com números, a gente não consegue precisar isso, porque a questão dos vinhos está muito ligada à indústria. Hoje, 70% das nossas vinícolas, as de médio e pequeno porte, têm no turismo a principal fatia do seu faturamento”, explica.

Nuncio avalia que, além da beleza natural e dos atrativos, os visitantes se encantam com a limpeza urbana, com a segurança e a baixa criminalidade. “É um dos fatores que mais impactam na decisão do destino turístico. Em Bento, o crime contra o turista é zero”, diz, enaltecendo o trabalho da Guarda Municipal de patrulhamento e de inteligência da secretaria de Segurança com o cercamento virtual.

Atualmente, a média de pernoite na rede hoteleira da cidade é de 2,15. Nuncio confirma que um dos focos da secretaria no momento é aumentar esse número. Segundo ele, não há competição por turistas com Gramado e Canela, por exemplo, pois ele entende que os destinos são complementares.

Para Maitê Dall’Onder Michelon, membro do Conselho de Turismo da Fecomércio-RS que respondeu à reportagem diretamente de um evento de hotelaria no Texas, é possível crescer muito. “Na verdade, a nossa grande dificuldade é promoção, tornar Bento e região mais conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Esse é o nosso maior gargalo, porque é um destino estruturado, com hotéis, restaurantes, quatro estações do ano bem definidas, mais de 40 atrativos permanentes e experiências diversificadas para permanecer sete dias”, afirma.

Diretora do Bento e Região Convention & Visitors Bureau e da Rede Dall'Onder, Maitê narra que seu diferencial é ter um centro de eventos com hospedagem, capacidade para duas mil pessoas, um hotel em frente ao outro e ter uma ação comercial forte e proativa para já ter recuperado os parâmetros normais de movimento diante da enchente de 2024. “Realmente, fizemos um trabalho agressivo de promoção para captação de eventos e clientes para poder chegar a esse nível. Fizemos um esforço muito grande e conseguimos, mas o setor em si da região não voltou ainda à normalidade. Está perto disso, não está muito longe”, esclarece.