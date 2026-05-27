Comitiva em Brasília busca R$ 27 milhões para o Vale dos Vinhedos

Lideranças da região do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, estiveram no centro da agenda institucional da bancada gaúcha em Brasília nesta semana. Representando a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), o presidente André Larentis e o diretor de infraestrutura, Marcos Giordani cumpriram uma série de reuniões com deputados federais e senadores gaúchos para apresentar e defender o projeto “Qualificação Regional: Vale dos Vinhedos, RS”.
A mobilização incluiu visitas aos gabinetes parlamentares e uma apresentação oficial realizada no Palácio das Comissões. O projeto prevê investimento estimado em R$ 27,5 milhões em obras de infraestrutura viária e mobilidade, incluindo pavimentações estratégicas e a ampliação da recém inaugurada ciclovia Vale dos Vinhedos.
A proposta contempla trechos considerados fundamentais para a ligação entre Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul e Santa Tereza
, fortalecendo corredores de mobilidade, rotas turísticas e acessos utilizados inclusive em situações emergenciais durante os recentes eventos climáticos extremos registrados no Rio Grande do Sul. Entre as obras defendidas estão a pavimentação de trechos nas Linhas 6 da Leopoldina, 15 e 40 da Graciema, São José de Costa Real e Santa Lúcia, além da extensão de três quilômetros da ciclovia recentemente inaugurada no território
. Para a entidade, os investimentos possuem impacto direto na segurança, mobilidade, fortalecimento da agricultura familiar, geração de empregos, permanência das famílias no campo e competitividade da região.
Durante a apresentação, a entidade reforçou que o desenvolvimento do Vale dos Vinhedos já acontece de forma concreta e acelerada, tornando a infraestrutura uma necessidade imediata. O território ultrapassa meio milhão de visitantes anuais, reúne mais de 160 empresas ligadas ao enoturismo e movimenta uma ampla cadeia econômica formada por vinícolas, hospedagens, gastronomia, transporte, agroindústrias, comércio e serviços.
A Aprovale também destacou dados recentes que demonstram o crescimento do setor. Segundo informações apresentadas pela entidade, o enoturismo gaúcho registrou crescimento de 57,8% na comercialização de experiências em 2025, enquanto o consumo de vinhos no Brasil avançou 41,9%, em movimento contrário ao cenário global de retração.
“A infraestrutura do Vale dos Vinhedos deixou de ser uma pauta apenas turística. Hoje ela representa segurança regional, mobilidade, desenvolvimento econômico e preparação para os desafios climáticos que o Rio Grande do Sul passou a enfrentar. O que estamos defendendo em Brasília é a continuidade sustentável de um território que movimenta pessoas, negócios, cultura e oportunidades e que coloca o Rio Grande do Sul no mapa turístico nacional”, destaca o presidente André Larentis.