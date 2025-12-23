Nova Aliança deve investir R$ 10 milhões em três cidades do RS

Com mais de 600 famílias cooperadas distribuídas em 15 municípios da Serra Gaúcha e unidades industriais instaladas em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, a Nova Aliança encerra 2025 anunciou um plano de investimentos de R$ 10 milhões para 2026. O aporte será destinado majoritariamente à modernização dos processos produtivos e operacionais, incluindo R$ 4 milhões voltados ao enoturismo em Flores da Cunha, além da atualização dos sistemas de refrigeração e armazenagem em Farroupilha.

O novo ciclo de investimentos dá continuidade ao movimento iniciado em 2025, quando a cooperativa aportou cerca de R$ 6 milhões em melhorias, ampliando a capacidade produtiva, modernizando áreas estratégicas e fortalecendo a qualidade dos produtos. Entre as principais ações do ano está a conclusão do processo de importação das prensas contínuas, que somam R$ 3,5 milhões em investimento. A modernização avançou também com melhorias no sistema de envase em embalagens Tetra Pak.

Na Campanha Gaúcha, na Fazenda Santa Colina, foram destinados R$ 1 milhão para aquisição de novas barricas e qualificação da estrutura destinada à elaboração de espumantes. “Esse é um ciclo que plantamos em 2023 e que agora começa a mostrar toda a sua força. Investir é garantir que a cooperativa siga crescendo com qualidade, tecnologia e sustentabilidade, sempre honrando o trabalho das nossas famílias cooperadas”, afirma o CEO Heleno Facchin.

Com três unidades industriais — Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento — a Nova Aliança Vinícola Cooperativa segue expandindo sua atuação de forma integrada. A matriz responde por 49% da produção, com foco em suco de uva (90%) e vinhos e espumantes (10%). Farroupilha concentra outros 49%, divididos igualmente entre sucos e vinho/espumantes, enquanto Santana do Livramento, onde são elaborados 100% dos vinhos finos e espumantes, representa 2% do volume total.

A vinícola cooperativa mais antiga do Brasil – 96 anos - mantém, ainda, a posição de maior produtora mundial de suco de uva orgânico. Em 2025, investiu R$ 500 mil no desenvolvimento de vinhos desalcoolizados, categoria estratégica em expansão que chegará no mercado em 2026 com novos rótulos.

A projeção para a safra 2026 ultrapassa 40 milhões de quilos de uvas, com destaque para 1 milhão de quilos provenientes de cultivo orgânico. Em Santana do Livramento, a área plantada alcança 60 hectares, ampliada com 5 hectares em 2024, outros 5 em 2025 e mais 10 previstos para 2026. A meta, de acordo com Heleno Facchin, é dobrar a área nos próximos 10 anos, consolidando a Campanha Gaúcha como território estratégico para vinhos finos e espumantes.

O plano de investimentos para 2026 contempla ainda o fortalecimento do enoturismo, com R$ 4 milhões destinados ao complexo de Flores da Cunha, que ganha protagonismo em um mercado impulsionado pela busca por experiências autênticas e pela valorização dos territórios de origem. Paralelamente, a modernização dos sistemas de refrigeração e armazenagem em Farroupilha ampliará a eficiência energética, a segurança industrial e a estabilidade dos produtos.