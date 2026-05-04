Ciclovia no Vale dos Vinhedos será inaugurada esta semana

Será inaugurada, no sábado (9) a Ciclovia do Vale dos Vinhedos — uma obra aguardada há 20 anos pela comunidade. Idealizada ainda em 2005, a ciclovia é resultado de uma empreitada feita de doação financeira, diálogo, ajustes e persistência — até se tornar realidade. A ciclovia representa a materialização de uma demanda coletiva que une segurança, mobilidade e qualificação da experiência turística em um destino reconhecido nacionalmente pelo enoturismo. Com cerca de 4,4 quilômetros de extensão, o trajeto acompanha a ERS-444, iniciando na ponte próxima à unidade da Vinícola Aurora no Vale, seguindo até a localidade da Linha 8 da Graciema.

O projeto contempla pista para trânsito de bicicletas com 2,5 metros de largura, além de calçada para pedestres, canteiro com paisagismo, iluminação, drenagem, sinalização e pavimentação totalizando um investimento de R$ 4,5 milhões, resultado da soma de recursos do governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do programa Avançar no Turismo, e contrapartida da prefeitura de Bento Gonçalves.

Para o presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), André Larentis, a concretização da obra também simboliza a força da continuidade institucional. “Mais do que um projeto, a ciclovia representa uma construção coletiva que atravessou diferentes gestões. Ao longo de mais de duas décadas, tivemos diretorias comprometidas, que mantiveram esse propósito vivo, alinhadas em torno de um objetivo comum. Essa consistência foi fundamental para que hoje possamos celebrar essa entrega”, afirma.

Para a entidade a ciclovia representa um novo momento para o Vale dos Vinhedos. Ao mesmo tempo em que amplia a segurança de moradores e visitantes, cria novas possibilidades de vivência do território, incentivando o turismo ativo e sustentável, atividades para família e esportistas, integrando paisagem, cultura e deslocamento de forma mais harmônica.

A entrega também reforça o posicionamento do Vale dos Vinhedos como um destino que evolui a partir da construção coletiva. A inauguração marca, assim, não apenas a conclusão de uma obra, mas o resultado de uma trajetória de mobilização, resiliência e visão de futuro, segundo a Aprovale.