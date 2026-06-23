História e vinhos impulsionam turismo em Bento Gonçalves

Mesmo o turista que ainda não tenha feito o passeio da Maria Fumaça, que interliga as estações ferroviárias de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, sabe da existência do roteiro turístico e das atrações oferecidas no trajeto. Assim como a Pipa Pórtico da Capital do Vinho, a imagem do trem foi amplamente difundida para divulgar a região da Serra Gaúcha como opção de destino a ser visitado.

Com ascendência italiana, a família Cambursano, de São José dos Campos-SP trouxe o pequeno Ítalo, de três anos, para conhecer a região e passear de trem pela primeira vez. O menino se divertiu muito com os shows, com as informações do roteiro e bebendo suco de uva tinto que deixava um "bigode" no seu rostinho e arrancava risadas de todos ao redor.

A reportagem acompanhou que, além das famílias, muitos casais também estavam curtindo a atração, alguns, repetindo o trajeto, para garantir mais fotografias do momento. Depois de vir pela quarta vez a Gramado (a primeira na lua de mel), e a segunda em Bento, um casal de São Paulo retornou de férias para a Serra, agora na companhia do pai da esposa, e refizeram o passeio, reservando alguns pernoites na região central da cidade, para ampliar o conhecimento do destino.

Cristiane Tomazini, gerente de marketing da Giordani Turismo, que opera o passeio da Maria Fumaça, confirma que esses são os principais perfis de público da agência e que a alta temporada coincide com as férias escolares de julho, impulsionada pelo clima frio do inverno. "Além de grupos de idosos (que viajam muito) durante a semana, o nosso público-alvo são famílias com filhos, a gente tem muito esse olhar, e casais com 35 anos ou mais, que apreciam a parte de vinhos, espumantes", afirma.

A profissional ainda comenta sobre a especialização do segmento. "Há muitos atrativos, então as pessoas conseguem viver experiências autênticas. E, claro, podem complementar seu passeio com a região de Gramado, onde tem muitos parques turísticos. Então, acaba sendo um destino muito procurado por famílias, porque tem diversão para todas as idades".

Explicando sobre os diferenciais da empresa ao oferecer os passeios de Maria Fumaça e o espetáculo "Epopeia Italiana", Cristiane considera que a diferença está na riqueza dos detalhes e no treinamento da equipe dos 135 colaboradores diretos e mais de 200 indiretos na Serra Gaúcha. "Fazemos isso para harmonizar essa experiência, alinhada com o propósito da empresa, com o princípio acolhedor, com boas lembranças, com uma música agradável, com um ambiente limpo e organizado. A gente se inspira muito no case da Disney. Para o visitante, levar uma recordação memorável da viagem que ele teve na Serra Gaúcha, esse atendimento precisa ser impecável".

A Giordani ainda opera o Ciao Bus, um serviço de city tour em ônibus panorâmico que, em setembro, vai completar dois anos. "Ele vem numa proposta de facilitador do visitante, para poder usufruir melhor das vinícolas, dos estabelecimentos que a gente tem na região, principalmente do Vale dos Vinhedos, que é tão procurado. Muitos turistas que só fazem o trajeto para conhecer a paisagem e um pouco da história contada pelos guias que estão a bordo", complementa.