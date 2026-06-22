Franquias de fast-food aceleram expansão no interior do RS

As franquias de fast-food seguem ampliando sua presença no Rio Grande do Sul e têm direcionado parte relevante dos investimentos para municípios do interior do Estado. O movimento envolve tanto redes já consolidadas, como McDonald's e Bob's, quanto marcas que buscam aproveitar o potencial de consumo de cidades médias e polos regionais. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o RS possui atualmente 70 municípios com pelo menos uma franquia de alimentação rápida.

O avanço ocorre em um cenário de amadurecimento do mercado de franquias e de descentralização dos investimentos. Com o aumento da renda em determinadas regiões e a consolidação de novos polos econômicos ligados ao agronegócio, à indústria e aos serviços, cidades do interior passaram a integrar de forma mais intensa os planos de expansão das grandes redes.

De acordo com o coordenador regional da ABF no Rio Grande do Sul e fundador da Quiero Café, Matheus Fell, a interiorização é uma tendência observada em diversos segmentos do franchising. Segundo ele, municípios de porte médio apresentam atualmente condições econômicas e demográficas capazes de sustentar operações de marcas nacionais. “O interior do Rio Grande do Sul vive um momento muito positivo. Existem cidades com renda elevada, economia diversificada e consumidores cada vez mais abertos a marcas nacionais. Isso faz com que as redes olhem para esses mercados com bastante atenção”, afirma.

Dados da ABF mostram que as marcas com presença no maior número de municípios gaúchos são FNP, presente em 47 cidades; McDonald's, em 30 municípios; e Açaí da Barra, em 29. Na sequência aparecem Mundo Animal e Giraffas, ambas com atuação em 18 cidades. Burger King está presente em 12 municípios, enquanto o Bob's já possui operações em oito cidades gaúchas.

Entre os fatores considerados pelas redes na escolha de novos mercados estão população, renda, fluxo regional de consumidores, desenvolvimento econômico e disponibilidade de empreendedores locais interessados em operar as unidades. A presença de universidades, centros comerciais e a influência regional também costumam ser analisadas durante o processo de expansão. Além do potencial de consumo, as franquias buscam cidades capazes de atrair consumidores de municípios vizinhos. Esse fenômeno amplia a área de influência dos empreendimentos e contribui para a viabilidade financeira das operações.

Para Fell, o crescimento das redes nacionais não elimina a concorrência local, mas contribui para elevar o nível de profissionalização do setor. “Quando uma grande marca chega a uma cidade, ela aumenta a competitividade e faz com que todo o mercado evolua. O consumidor passa a ter mais opções e os negócios locais também buscam se qualificar”, observa.

Um exemplo da expansão de grandes redes no RS é o Bob’s. A marca, que já está presente em oito municípios gaúchos, planeja abrir entre 10 e 11 novos pontos de venda no estado até o final de 2026, como parte de uma meta maior de inaugurar 24 unidades em toda a Região Sul. "A gente está abrindo agora Vacaria e abrimos Camaquã recentemente. E aí tem outros que a gente está fechando agora conversas, que aí é Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria", detalha Fabiano Lima, diretor de expansão da marca. "O Sul tem características muito próprias, com forte valorização de marcas nacionais, economia estável e cidades com alto potencial de consumo”, complementa.

Para escolher os novos municípios, o Bob’s adota critérios como a preferência por cidades acima de 80 mil habitantes, na maior parte dos casos. "A gente leva em consideração uma série de variáveis: perfil demográfico, hábitos da população, alimentação fora do lar, concorrência e logística", explica o diretor. Atualmente, cerca de 60% do crescimento da rede é orgânico, com franqueados já existentes expandindo suas operações, enquanto 40% vem de novos empreendedores. As novas lojas no estado têm predominado no formato drive-thru, que oferece mais canais de venda como balcão, delivery e serviço de madrugada, com um investimento médio de R$ 1,2 milhão.

McDonald's, que já possui presença consolidada no RS. Em Canela , na Serra Gaúcha, as obras para uma nova loja já estão em andamento, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2026. A unidade, localizada na ERS-235, deverá gerar cerca de 50 empregos diretos. Outra frente de expansão é em Xangri-Lá , onde a rede construirá seu primeiro restaurante com drive-thru no Litoral Norte, na Avenida Paraguassú, com expectativa de funcionamento para a temporada de verão de 2027. "O Rio Grande do Sul é um mercado estratégico para o McDonald’s, e estamos constantemente avaliando oportunidades de expansão em diferentes regiões do estado", informou a rede, em nota. A marca também está de olho em Farroupilha, na Serra Gaúcha, onde a aprovação do projeto está na fase final, segundo a prefeitura. Outro exemplo está no, que já possui presença consolidada no RS. Em, na Serra Gaúcha, as obras para uma nova loja já estão em andamento, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2026. A unidade, localizada na ERS-235, deverá gerar cerca de 50 empregos diretos. Outra frente de expansão é em, onde a rede construirá seu primeiro restaurante com drive-thru no Litoral Norte, na Avenida Paraguassú, com expectativa de funcionamento para a temporada de verão de 2027. "O Rio Grande do Sul é um mercado estratégico para o McDonald’s, e estamos constantemente avaliando oportunidades de expansão em diferentes regiões do estado", informou a rede, em nota. A marca também está de olho em Farroupilha, na Serra Gaúcha, onde a aprovação do projeto está na fase final, segundo a prefeitura.

novo drive-thru em um posto da rede SIM em Gravataí , às margens da Freeway, um projeto que deve ser concluído até o final do ano, ampliando as opções para os viajantes. A estratégia do McDonald’s vai além das cidades-sede. A rede também está investindo em parcerias para ocupar pontos de grande fluxo, como o, às margens da Freeway, um projeto que deve ser concluído até o final do ano, ampliando as opções para os viajantes.

O avanço das franquias ocorre em paralelo ao crescimento do próprio setor de franchising. Segundo a ABF, o segmento de alimentação continua entre os mais representativos do mercado nacional, impulsionado pela busca por conveniência, padronização de serviços e fortalecimento das marcas junto ao consumidor.