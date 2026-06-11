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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Junho de 2026 às 21:58

McDonald's vai ter drive-thru em posto SIM na freeway

Obras de instalação da estrutura já estão sendo feiras na unidade da rede SIM na freeway

Obras de instalação da estrutura já estão sendo feiras na unidade da rede SIM na freeway

LPDA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Para quem vai viajar no veraneio de 2026/2027, a novidade já deve estar funcionando logo na saída de Porto Alegre. A rede de fast-food mais famosa do mundo vai ter um drive-thru no posto da rede SIM que fica em Gravataí, no sentido Capital para o Litoral, na BR-290 (freeway), informou a PLDA e Grupo Argenta, dono da rede, à coluna Minuto Varejo. Outra unidade também será montada em Xangri-Lá.   

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