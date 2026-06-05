Primeiro McDonald's de Canela deve abrir até o fim de 2026

A rede anunciou esta semana, também, a chegada em Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúcho. A marca também confirmou a expansão no município da Serra, destacando que a chegada de uma nova unidade em Canela levará mais conveniência aos clientes da região e contribuirá para o desenvolvimento local por meio da geração de empregos e da qualificação profissional.
O prédio que abrigará a loja de fast food será erguido em alvenaria, contando com área de salão para consumo no local e também drive-thru para retirada de pedidos, além de estacionamento. As obras iniciaram na semana passada, com a demolição da antiga estrutura que estava no terreno e com a realização de terraplanagem para preparar o lote para receber a nova base. Conforme divulgado pelos proprietários da unidade do McDonald's em Canela, a operação deverá gerar cerca de 50 novos empregos diretos.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que validou e conferiu a liberação para as obras, o empreendimento realizará obras viárias nos acessos à cidade, nas proximidades de onde estará instalado, conforme exigência da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e da Prefeitura de Canela para liberar a construção.