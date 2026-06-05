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Publicada em 05 de Junho de 2026 às 14:58

Primeiro McDonald's de Canela deve abrir até o fim de 2026

Operação deverá gerar cerca de 50 novos empregos diretos

Operação deverá gerar cerca de 50 novos empregos diretos

PREFEITURA DE CANELA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Ainda este ano, inaugura em Canela uma unidade da rede de fast food McDonald's. As obras do novo empreendimento começaram na semana passada, após aprovação da prefeitura e a previsão é de que ele abra as portas ao público no segundo semestre de 2026. O prédio estará localizado na ERS- 235, na entrada do município.

A rede anunciou esta semana, também, a chegada em Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúchoA marca também confirmou a expansão no município da Serra, destacando que a chegada de uma nova unidade em Canela levará mais conveniência aos clientes da região e contribuirá para o desenvolvimento local por meio da geração de empregos e da qualificação profissional.

O prédio que abrigará a loja de fast food será erguido em alvenaria, contando com área de salão para consumo no local e também drive-thru para retirada de pedidos, além de estacionamento. As obras iniciaram na semana passada, com a demolição da antiga estrutura que estava no terreno e com a realização de terraplanagem para preparar o lote para receber a nova base. Conforme divulgado pelos proprietários da unidade do McDonald's em Canela, a operação deverá gerar cerca de 50 novos empregos diretos.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que validou e conferiu a liberação para as obras, o empreendimento realizará obras viárias nos acessos à cidade, nas proximidades de onde estará instalado, conforme exigência da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e da Prefeitura de Canela para liberar a construção.
Ainda este ano, inaugura em Canela uma unidade da rede de fast food McDonald's. As obras do novo empreendimento começaram na semana passada, após aprovação da prefeitura e a previsão é de que ele abra as portas ao público no segundo semestre de 2026. O prédio estará localizado na ERS- 235, na entrada do município.

A rede anunciou esta semana, também, a chegada em Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúchoA marca também confirmou a expansão no município da Serra, destacando que a chegada de uma nova unidade em Canela levará mais conveniência aos clientes da região e contribuirá para o desenvolvimento local por meio da geração de empregos e da qualificação profissional.

O prédio que abrigará a loja de fast food será erguido em alvenaria, contando com área de salão para consumo no local e também drive-thru para retirada de pedidos, além de estacionamento. As obras iniciaram na semana passada, com a demolição da antiga estrutura que estava no terreno e com a realização de terraplanagem para preparar o lote para receber a nova base. Conforme divulgado pelos proprietários da unidade do McDonald's em Canela, a operação deverá gerar cerca de 50 novos empregos diretos.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que validou e conferiu a liberação para as obras, o empreendimento realizará obras viárias nos acessos à cidade, nas proximidades de onde estará instalado, conforme exigência da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e da Prefeitura de Canela para liberar a construção.
O prefeito Gilberto Cezar comemorou a decisão dos empreendedores. “A chegada do McDonald's reforça esse momento positivo e confirma Canela como um destino cada vez mais consolidado, atrativo e preparado para receber novos negócios.”

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