Turismo e transporte de cargas são desejos para novo aeroporto de Santa Maria

O prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, acredita que a construção de um novo aeroporto regional em Santa Maria, em substituição à atual estrutura, compartilhada com a Aeronáutica, deve impulsionar o turismo regional
, com destaque para os geoparques da Quarta Colônia
e de Caçapava do Sul, além do turismo religioso, ligado à Romaria de Nossa Senhora Medianeira e à expectativa de beatificação do Diácono João Luiz Pozzobom, que já atrai delegações de diferentes países.
O potencial de cargas também é considerado pela prefeitura como diferencial do projeto, que foi apresentado nesta sexta-feira (19) a lideranças locais, junto com seis possibilidades de áreas em Santa Maria para receber a infraestrutura. Segundo Décimo, a operação de um aeroporto civil oferece mais flexibilidade do que a estrutura compartilhada atual para viabilizar esse tipo de serviço, especialmente diante da abrangência regional de até 2,5 milhões de pessoas no entorno de Santa Maria.
As enchentes de 2024, que afetaram amplamente o Rio Grande do Sul, também reforçaram, segundo a apresentação da prefeitura, o papel estratégico do município como alternativa logística para o estado. Décimo afirmou estar otimista quanto à viabilização do projeto, após a reunião desta sexta-feira. "A gente percebe que o processo está maduro para poder evoluir. Eu saio com essa certeza de que, no final da reunião, muitos relataram que tinham a convicção de que agora a gente poderia avançar efetivamente", avaliou o prefeito.
O equipamento também deve favorecer o ambiente de negócios e a conexão de empresários locais com outras regiões do país, além de fortalecer o intercâmbio acadêmico das universidades da cidade, como a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O coordenador-geral de Projetos Aeroportuários da Secretaria de Aviação Civil, Marcio Maffili, reforçou o caráter estratégico da iniciativa. "A estrutura atual que se tem na região é insuficiente e, por isso, este projeto necessita de maturidade na sua compreensão", defendeu.