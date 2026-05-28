Contrato para obra de hotel cinco estrelas em Caxias do Sul deve ser assinado em novembro

A Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A confirmou que está avançando o processo da implantação de um hotel cinco estrelas
em área do Parque Mário Bernardino Ramos. A Administradora Mendes Ltda., vencedora do chamamento público, trabalha agora no projeto do empreendimento hoteleiro
com o escritório de engenharia e arquitetura RPP Construtora que deve estar concluído em junho.
Após a finalização dos trâmites do processo licitatório iniciados em meados de 2025, em fevereiro deste ano a administradora iniciou os estudos técnicos e encaminhamentos de licenças para a construção na área do parque. A etapa atual contempla a finalização do projeto arquitetônico e inicio dos complementares. Os projetos prontos serão encaminhados para três construtoras para assumir a obra para orçamentos, cronogramas e prazos de entrega da obra.
"Acreditamos que dentro do cronograma apresentado pela Administradora Mendes, devemos assinar o contrato com construtora em novembro para o início da obra logo após a definição da concessão", prevê o presidente da Festa da Uva, Milton Corlatti.
Neste período, também serão definidos os fundos imobiliários e holdings que têm interesse no projeto. Concluídas todas estas etapas, valores orçamentários definidos e o contrato assinado com a construtora, o projeto e os custos serão apresentados aos investidores pré-selecionados para organização do fluxo de caixa e do cronograma de evolução da obra. Por fim, se assina o contrato da concessão do imóvel.
O projeto tem um investimento na ordem de R$ 150 milhões para a construção de um edifício vertical com 300 apartamentos, centro de eventos e restaurante. A proposta prevê utilizar entre 10% a 12% da área de 28 mil m² do parque, preservando a maior parte da vegetação do local. A iniciativa de construir o empreendimento de alto padrão até então inexistente na cidade visa valorizar o parque, fortalecer o turismo local e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.
A administradora vencedora do certame tem parceria com a Atlantica Hospitality International, maior operadora multimarcas de hotéis da América do Sul, responsável pela administração de diversos hotéis no Brasil sob bandeiras internacionais renomadas, como Radisson, Hilton e Choice Hotels. A empresa possui atualmente mais de 197 empreendimentos em operação no país, consolidando-se como líder no setor hoteleiro nacional.