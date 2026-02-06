Festa da Uva autoriza estudos para implantação de hotel cinco estrelas

estudos de implantação do primeiro hotel cinco estrelas de Caxias do Sul na área de cerca de 28 mil m² do Parque Mário Bernardino Ramos. O presidente da Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A, Milton Corlatti, assinou, na manhã desta sexta-feira (6), a autorização para que a empresa Mendes Administradora possa realizarna área de cerca de 28 mil m² do Parque Mário Bernardino Ramos.

A empresa Mendes Administradora, habilitada por meio do Chamamento Público nº 20/2025, realizará agora projetos e os trâmites necessários para licenças, visando avaliar a viabilidade da construção no terreno. Após a fase de estudos e licenciamentos, a implantação e a operação do hotel somente serão avaliadas se todas as exigências legais forem atendidas, reforçando o compromisso com o planejamento, a transparência e o interesse público.

Segundo Marcos Mendes, da Mendes Administradora, após estas etapas cumpridas, a previsão é que o início das obras ocorram em março de 2027. Mendes explicou no ato que o hotel será construído na vertical, com 300 apartamentos, centro de eventos e restaurante, com o mínimo impacto da vegetação da área. "Dos cerca de 2,8 hectares ou 28 mil m², utilizaremos cerca de 10% a 12% para a obra, que tem um investimento na ordem de R$ 150 milhões", informou.

O Prefeito Adiló Didomenico e o diretor de Negócios da Atlantica Hospitality Internacional (administradora da marca internacional de rede hoteleira Radisson), Renato Isac, assinaram como testemunhas. Participaram ainda do ato o Procurador Geral do Município, Adriano Tacca, presidente do Conselho da empresa Festa da Uva e o diretor executivo do Mobi Caxias, Rogério Rodrigues.

O Prefeito Adiló reforçou que o hotel irá se somar a estrutura do Parque, que já sedia grandes eventos como a Festa da Uva e a Mercopar. "Não será uma área isolada e sim um complemento dos atrativos do parque. Importante, que por meio da passarela sobre a rua Ivo Remo Comandulli, integrará completamente a área do parque, facilitando o acesso da comunidade ao hotel e dos hóspedes ao parque. Importante ressaltar também que a obra se integrará à vegetação do terreno, preservando em quase a sua totalidade aquela área verde", afirma.

Milton Corlatti agradeceu o interesse dos investidores, destacando que será um grande passo para a modernização do parque, criando mais atrativos e reforçando Caxias do Sul para turismo de eventos e negócios.