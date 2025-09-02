Definida a empresa que vai construir hotel cinco estrelas em Caxias

implantação e operação de um hotel cinco estrelas A Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos informou nesta terça-feira (2) que foi concluída a análise da documentação apresentada no Chamamento Público destinado à seleção de interessados para aem área do Parque Mário Bernardino Ramos. A empresa Administradora Mendes Ltda. teve a documentação habilitada pela Comissão de Seleção, atendendo às exigências do edital.

A empresa tem parceria com a Atlântica Hospitality International, maior operadora multimarcas de hotéis da América do Sul, responsável pela administração de diversos hotéis no Brasil sob bandeiras internacionais renomadas, como Radisson, Hilton e Choice Hotels. A empresa possui atualmente mais de 170 empreendimentos em operação no país, consolidando-se como líder no setor hoteleiro nacional.

O edital prevê a implantação de um hotel de padrão cinco estrelas, com pelo menos 300 apartamentos, estrutura compatível com o turismo de eventos e negócios e uma passarela que conecte o empreendimento diretamente ao parque, facilitando o acesso de hóspedes durante os eventos. O contrato a ser firmado terá vigência inicial de 35 anos.