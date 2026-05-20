Contorno ferroviário em Cruz Alta divide lideranças locais

A elaboração do projeto básico do contorno ferroviário de Cruz Alta, no Noroeste do Estado, avança sob defesa de lideranças políticas locais, mas enfrenta resistência de parte do setor produtivo. A principal crítica parte da empresa 3Tentos, que afirma não ter sido consultada durante a definição preliminar da proposta e avalia que poderá sofrer impactos operacionais caso o traçado previsto seja mantido.

retirada da ferrovia da área urbana de Cruz Alta, com implantação de dois contornos ferroviários, novo pátio de manobras e viadutos. A iniciativa foi anunciada em julho de 2025 O projeto é conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e prevê a, com implantação de dois contornos ferroviários, novo pátio de manobras e viadutos. Apelo governo federal.

Segundo o Dnit, o contrato para elaboração do projeto básico com a empresa TPF Engenharia Ltda. entrou em vigor em 22 de julho de 2025, com prazo de execução de 36 meses. A autarquia informou ao Jornal Cidades que o empreendimento contempla aproximadamente 30 quilômetros de novos trechos ferroviários, além de Obras de Arte Especiais e um novo pátio ferroviário.

De acordo com o órgão, após a conclusão do projeto básico, o material ainda passará por análise técnica, ajustes, consolidação orçamentária e licenciamento ambiental. Não há previsão oficial para início das obras ou lançamento de licitação.

planta de extração de óleo e farelo de soja novo traçado poderá reduzir a eficiência logística da operação ferroviária. “O movimento da comunidade é legítimo, eu entendo as razões da população. Mas a 3Tentos, como uma das maiores interessadas, não foi consultada. E pelo que chegou até nós, a própria Rumo também não foi consultada”, afirmou. A principal contestação ao modelo em elaboração vem da 3tentos, que mantém desde 2019 umano município. Segundo o diretor industrial Leandro Carbone, o. “O movimento da comunidade é legítimo, eu entendo as razões da população. Mas a 3Tentos, como uma das maiores interessadas, não foi consultada. E pelo que chegou até nós, a própria Rumo também não foi consultada”, afirmou.

Carboni disse que a empresa escolheu Cruz Alta justamente pela proximidade com o atual pátio ferroviário da concessionária Rumo Logística. Segundo ele, a planta possui um ramal exclusivo conectado diretamente ao local de triagem ferroviária. “Hoje somos o maior embarcador da Rumo no Estado. Temos capacidade para mais de 100 vagões por dia”, afirmou.

A 3Tentos possui uma unidade de processamento de soja em Cruz Alta, contígua a pátio ferroviário da Rumo 3Tentos/Divulgação/Cidades

De acordo com o diretor, a proposta preliminar prevê a transferência do pátio ferroviário para outra região do contorno, o que ampliaria o tempo de operação entre a formação das composições e o carregamento na unidade industrial. “Hoje a Rumo leva em torno de duas horas para fazer essa operação conosco. Pelo novo modelo, isso poderia dobrar”, disse.

Apesar das críticas, Carbone afirmou que a empresa não é contrária ao contorno ferroviário. “A gente é favorável ao desenvolvimento. Só achamos que deveria haver diálogo com as empresas impactadas para encontrar uma solução que contemple todos.” Na semana passada, a empresa expôs a situação em uma reunião na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta. Carbone informou que a entidade levará a demanda à prefeitura.

Ao Cidades, o Dnit afirmou que o projeto segue em elaboração e está aberto à participação popular. A autarquia orientou que sugestões sejam encaminhadas à unidade local do departamento em Cruz Alta ou aos e-mails institucionais da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária.

Segundo o Dnit, o empreendimento foi concebido com visão estratégica de longo prazo e já considera uma futura integração com a Ferrovia Norte-Sul. O projeto prevê dois contornos ferroviários — um com 18,69 quilômetros e outro com 11,10 quilômetros — além de quatro viadutos ferroviários e um novo pátio de manobras. A proposta também prevê a substituição dos atuais 45 quilômetros de extensão ferroviária urbana por cerca de 30 quilômetros de novos trechos segregados.

Na época do anúncio, a prefeitura de Cruz Alta celebrou o projeto nas redes sociais e afirmou que a obra poderá reduzir ruídos, acidentes e congestionamentos, além de valorizar áreas urbanas e modernizar a logística local. A administração municipal foi procurada pelo Cidades para comentar sobre o projeto do contorno ferroviário, mas não retornou aos contatos da reportagem até a publicação desta matéria.