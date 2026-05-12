Caxias do Sul recebe cinco ambulâncias do SAMU e unidade odontológica

O município de Caxias do Sul receberá, no dia 14 de maio, cinco ambulâncias de Unidade de Suporte Básico (USB). Além do equipamento, também será recebida uma Unidade Odontológica Móvel (UOM). Os veículos foram adquiridos junto ao Ministério da Saúde (MS), e estão em transporte de Sorocaba (SP) para a cidade da Serra Gaúcha.
O total de investimentos do Governo Federal chega a quase R$ 3 milhões nas seis unidades. Para Rafael Bueno, secretário municipal da Saúde, os equipamentos são uma conquista para o município. Além disso, agradeceu a deputada Denise Pessôa e o prefeito Adiló Didomenico, por garantirem a ida a São Paulo para buscar as ambulâncias. O titular da pasta ainda reforçou que os veículos vão ser importantes para renovação da frota e, inclusive, para a descentralização do SAMU.
O secretário também ressaltou que no caso da unidade odontológica, ela poderá rodar a cidade e o interior, ampliar a assistência, o atendimento à população e com as próteses dentárias, que é o próximo passo a chegar, já que está indo a Brasília para tratar também desse assunto, entre outros, até quinta-feira.
No caso dos veículos USB, eles são voltados a atendimentos de menor gravidade e operam com equipes reduzidas, compostas por condutor socorrista e técnico de enfermagem, com equipamentos mais simples. Já a UOM trata-se de um consultório dentário completo montado dentro de um veículo e utilizado para levar atendimento odontológico preventivo e curativo a populações em áreas rurais, de difícil acesso ou em situação de rua, ampliando o acesso pelo SUS.