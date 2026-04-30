Samu voltado ao setor de saúde mental é aberto em Pelotas

Foi inaugurado, na semana passada, o programa SAMU Mental em Pelotas, primeiro serviço do Estado em execução focado no atendimento de saúde mental pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O programa é uma sistema que qualifica os atendimentos relacionados à saúde mental pelo serviço de emergência, contando com profissionais especializados que realizam uma abordagem segura e técnica, com ritmo diferente da urgência dos casos clínicos e de trauma, priorizando a calma e a tranquilidade para que seja evitado o agravo da situação de emergência.

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni esteve na inauguração do programa. “É importante que continuemos fortalecendo toda rede de saúde em todos seus âmbito. Essa entrega é resultado da luta da cidade para constituição de um sistema de qualidade público gratuito com equidade para todos”, destacou.

Nos chamados de emergência do SAMU, a demanda de saúde mental é a terceira mais comum depois das urgências clínicas e traumatológicas. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município apontam que em 2025, Pelotas registrou 1.643 casos de emergências psiquiátricas. Na região, 2.941 foram registrados, além disso, destes casos, 533 foram encaminhados para o Hospital Espírita de Pelotas em estado de crise.

As chamadas de urgência englobam diferentes tipos de situação, como crises nervosas, surtos, ideações suicidas, ansiedade, depressão e demais patologias da psiquiatria. Além disso, para que o atendimento personalizado atenda as ocorrências, equipes de diferentes áreas da saúde são preparadas, como enfermeiros, psicólogos e técnicos em enfermagem.

Segundo o coordenador geral do Samu e diretor da Rede de Urgência e Emergência (RUE) local, enfermeiro Marcelo Rodrigues da Rosa, a saúde se torna prioridade quando analisados os dados como o de ideação suicida. “Em 2025, só em Pelotas, foram registrados 1.228 casos de tentativa de suicídio. É um número expressivo de pessoas que estão doentes mentalmente e que precisam de um atendimento e uma escuta qualificada”, explica.