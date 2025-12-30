Samu vai descentralizar operações em Caxias do Sul a partir de 2026

Mais uma parceria inédita entre o município de Caxias do Sul, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar qualificará e otimizará o atendimento à população em 2026. Um termo de cooperação está sendo preparado para o projeto de descentralização de duas bases operacionais do Samu Regional. Uma visita a base dos quartéis de Bombeiros, localizados nos bairros Desvio Rizzo e Cruzeiro, foi realizada nesta semana. Duas ambulâncias de suporte básico serão alocadas com funcionamento todos os dias da semana, das 8h às 20h. Após, as equipe de plantão do Samu irão suprir as demandas na base central.

Esta iniciativa foi motivada pelo elevado número de atendimentos registrados nessas regiões e pela perspectiva de redução significativa no tempo de resposta dos atendimentos de urgência e emergência, ampliando a qualidade e a efetividade do atendimento prestado à população. O início do convênio deverá ser confirmado nos próximos dias. As bases serão estruturadas para atender adequadamente as equipes de urgência e emergência, mantendo a rotina de reposição de insumos centralizada na base do Serviço.

O secretário da Saúde, Rafael Bueno, apontou que vinha recebendo pedidos de descentralização do serviço pela comunidade e destacou que outras duas áreas do município estão sendo estudadas para receber o projeto. Para isso, os dados já estão mapeados e analisados para uma decisão conjunta no futuro. "Quando chegamos à Secretaria, tive carta branca para otimizar os serviços, buscando melhorar o atendimento à população e de forma ágil e com qualidade. Com os nossos grupos de trabalho, estamos buscando as melhores alternativas, e essa parceria com o Samu demonstra que os planos podem ser concretizados", ressaltou.

Para o diretor-geral do Samu, Durval Júnior de Oliveira, a medida é de extrema importância, pois tratam-se de duas regiões com mais de 150 mil habitantes e com um volume grande de atendimentos. "É mais uma importante etapa de qualificação do serviço de atendimento que prestamos, com o apoio da Secretaria e a parceria fundamental do Corpo de Bombeiros", pontuou Durval.