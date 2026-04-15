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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 18:22

Unidade Móvel do Tudo Fácil tem mais de mil atendimentos em Farroupilha

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) está entre os serviços mais procurados

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) está entre os serviços mais procurados

Sofia Vilela/Ascom IGP/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades

A Unidade Móvel do Tudo Fácil registrou 1.225 atendimentos na primeira semana de atuação em Farroupilha, na Serra Gaúcha, entre 6 e 10 de abril.  A central retomou os atendimentos nesta segunda-feira (13), na Praça da Emancipação, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni, das 9h às 12h e das 13h30MIN às 18h. A presença da unidade móvel em Farroupilha foi prorrogada até 24 de abril. 

A Unidade Móvel do Tudo Fácil registrou 1.225 atendimentos na primeira semana de atuação em Farroupilha, na Serra Gaúcha, entre 6 e 10 de abril.  A central retomou os atendimentos nesta segunda-feira (13), na Praça da Emancipação, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni, das 9h às 12h e das 13h30MIN às 18h. A presença da unidade móvel em Farroupilha foi prorrogada até 24 de abril. 

O serviço de orientação ao cidadão foi o mais procurado durante o período, com mais de 800 solicitações. A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ocupa a segunda posição, registrando 375 atendimentos até sexta-feira (10). Para a confecção da CIN, as senhas são distribuídas no período da manhã, a partir das 9h. O espaço também oferece orientações digitais, como auxílio com senha do gov.br, e serviços do IPE Prev e IPE Saúde, entre outros.  
Farroupilha é o sétimo município do Rio Grande do Sul a receber a unidade itinerante, que iniciou as atividades em dezembro de 2025, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Desde então, o veículo já atuou em Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira e São Lourenço do Sul. 
A iniciativa faz parte da estratégia do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para descentralizar os serviços do Tudo Fácil e ampliar o acesso ao atendimento em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. 
Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social. 
Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Canoas. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Uruguaiana e Tramandaí.

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