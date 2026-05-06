Projeto para criar a Nova Centralidade de Gramado é aprovado

criação da Nova Centralidade de Gramado, na Serra Gaúcha A lei que estabelece a, foi aprovada pela Câmara de Vereadores na segunda-feira. A matéria trata de um tema estratégico para o município, com potencial de impactar não apenas o presente, mas também o futuro do desenvolvimento local.

A iniciativa prevê o planejamento e a estruturação de uma nova área de desenvolvimento urbano no bairro Mato Queimado, ao norte da cidade, abrangendo cerca de 900 hectares, com conexão facilitada ao Centro e aos municípios vizinhos, como Canela e Nova Petrópolis. De autoria do Executivo Municipal, por meio das secretarias de Planejamento e de Meio Ambiente, em conjunto com a Procuradoria do Município, o projeto surge como resposta a desafios já percebidos pela população, como o crescimento acelerado da cidade, os congestionamentos frequentes, o déficit habitacional e a pressão sobre a infraestrutura urbana.

A proposta apresenta um modelo de expansão planejada, com foco na sustentabilidade, na inclusão social e na qualidade de vida. Entre os principais objetivos estão a descentralização de serviços e moradias, a redução da pressão sobre a área central, a criação de novas oportunidades habitacionais — especialmente para as faixas de renda média e baixa — e o fortalecimento de um novo polo econômico e turístico.

No campo social e econômico, o projeto contempla a implantação de habitação social, um complexo hospitalar de alta complexidade, espaços culturais multifuncionais e áreas destinadas à inovação nos setores de saúde, educação e tecnologia. A proposta também prevê o estímulo a parcerias público-privadas e a manutenção das características arquitetônicas que preservam a identidade de Gramado.